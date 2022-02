«Vamos a ayudar a 20.000 jóvenes a emanciparse la próxima legislatura». Así de contundente se ha mostrado el presidente del PP y candidato a la Junta por esta formación, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto celebrado en Segovia. Allí, ha anunciado que además de las ayudas del 60 por ciento del alquiler que llegará al 75 por ciento en el medio rural, se avalará el 20 por ciento de todas las viviendas.

«Vamos a apoyar como nadie a los jóvenes con políticas de familia que vamos a mejorar con una inversión global de 1.800 millones de euros. Con el cheque bebé. El bono Concilia, que vamos a ampliar o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años».

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebra un acto joven junto a la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul; el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto; el cabeza de lista por Segovia, Francisco Vázquez; y el presidente de Nuevas Generaciones en Castilla y León, Eduardo Carazo FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

También se ha referido a las ayudas al campo de la Comunidad en la estrategia por rejuvenecer al sector, por lo que se van a invertir 350 millones de euros para que más jóvenes y mujeres se incorporen a este sector.

«Tenemos el mejor proyecto político para que seáis la mejor generación de la historia de Castilla y León. Tenemos una educación de excelencia, al nivel de la de los países más avanzados del mundo. Y vamos a seguir mejorándola con medidas para aumentar la calidad. Con una Formación Profesional cada vez más atractiva que crea empleo». a lo que ha añadido que se va a seguir aumentando las becas y a seguir bajando las tasas»

Por último, el líder popular recordó que «la tasa de paro juvenil en Castilla y León es varios puntos mejor que la media de España. Y ha bajado un 44 por ciento en el último año, el mejor dato de la serie histórica. Pero no me conformo con esto. En la próxima legislatura vamos a dar el do de pecho por el empleo joven y por el emprendimiento joven. Tenemos más de 30 ayudas y bonificaciones para la contratación y el emprendimiento de jóvenes», concluyó.

Acto en Zamora

Ya por la tarde participaba en Zamora en un nuevo mitin con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y con la intervención de la candidata número uno por esta provincia, Isabel Blanco.

Fernández Mañueco aseguró allí que no necesita «ir subido a un caballo para ser el presidente del campo» porque ya lo es con su apoyo a «ganaderos, agricultores y el regadío» en la Comunidad y se comprometió a consolidar una «Sanidad de primera» a través del blindaje de la Sanidad en el medio rural.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto público en Zamora junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Agradeció por ello el trabajo de las candidaturas provinciales así como la presencia de Núñez Feijóo hoy en Zamora, un presidente que aseguró ofrece “estabilidad, certidumbre y solvencia”. “Eso es lo que queremos y ofrecemos en Castilla y León” al dar “una gestión eficaz de servicios públicos y la apuesta por el territorio, el medio rural, los agricultores y ganaderos, una fiscalidad moderada e inteligente”.

“Lo que Alberto hace en Galicia es lo que yo quiero hacer en Castilla y León”, apuntó Mañueco, que consideró a Feijóo “un referente de éxito para todo el Partido Popular de España” gracias a sus “políticas acertadas que son capaces de sumar mayorías”.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto público en Zamora junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Y es que Galicia y Castilla y León tienen “mucho que decir y aportar” a España, según el candidato popular, que volvió a apuntar que el 13 de febrero se juega “el futuro de esta tierra y el papel que queremos que tenga la Comunidad en España”. Ante ello, Mañueco se reivindicó como el único candidato que hace “propuestas de futuro para Zamora y Castilla y León”. “Los demás nos insultan, hablan del pasado, pero nosotros apostamos por las oportunidades para esta tierra”, sentenció Mañueco.

Por su parte, la también consejera Isabel Blanco, pidió una «movilización histórica» para poder gobernar en solitario, y poder gobernar como lo hace Alberto Núñez Feijoo en Galicia, del que dijo «sentir envidia».