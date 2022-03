Soria ¡Ya! pide al PSOE que se abstenga para investir a Mañueco

La agrupación de electores Soria ¡Ya! salió contenta y satisfecha de la reunión que mantuvo la semana pasada con el candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la acordaron crear un grupo de trabajo para avanzar en las reivindicaciones de los sorianos, con el objetivo de acordar un programa de Gobierno para toda la legislatura.

Tal es así, que el cabeza de lista de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha pedido este jueves al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que se abstenga en las votaciones para constituir el próximo gobierno de la comunidad.

”Se lo hemos pedido directamente. Sería la opción para los sorianos más interesante, con el objetivo de lograr la ejecución del programa”, apuntaba Ceña, tras el encuentro.

Si bien, Ceña negaba que la negociación abierta con el Partido Popular sea para formar parte de ningún gobierno, sino para que, si el PP gobierna en solitario, pueda tener un acuerdo de investidura siempre que el programa de la Soria ¡Ya! se refleje en un documento, con un compromiso “fehaciente y claro y con un cronograma de ejecución”.

El cabeza de lista de Soria ¡Ya! atiende a la prensa tras reunirse con el socialista Luis Tudanca FOTO: ICAL Agencia ICAL

El dirigente soriano reafirmaba también ante Tudanca su veto a Vox e insistía en que si el PP pacta con los de Juan García-Gallardo, ellos saldrán del acuerdo y la ecuación. ”No cambiaremos servicios e infraestructuras, por derechos humanos”, afirmaba, contundente, pese a que los de Abascal dijeron en campaña que harían suyas las reivindicaciones de la España Vaciada por considerarlas “justas”.

Preguntado por si Vox se abstiene, Ceña apuntaba que el escenario sería totalmente diferente, aunque habría que ver qué contiene “esa abstención”.

”La reivindicación de Soria ¡Ya! no la puede satisfacer ningún equipo que no esté en el gobierno. En la oposición no se va a construir más rápido el hospital o se va a traer antes la radioterapia o se van a poner más ambulancias”, decía, en declaraciones recogidas por Efe.

Finalmente, Ceña confirmaba que se reunirá la próxima semana en Soria con el PP para avanzar en la definición del programa de gobierno y deseaba que no se produzca una repetición de elecciones. “Sería una tomadura de pelo para los ciudadanos”, advertía.

Tudanca, por su parte, pedía disculpas a los representantes de Soria ¡Ya! después de que el secretario provincial en Soria, Luis Rey, les acusara la semana pasada de “blanquear” al PP, con un posible apoyo en la sesión de investidura de las Cortes regionales.

”El PSOE seguirá apostando por el diálogo para evitar que Vox tenga presencia en el gobierno de Castilla y León y la responsabilidad de que eso no ocurra es del PP”, decía. Tudanca.

Descartó asimismo una abstención del PSOE “para que Mañueco sea presidente en solitario” sin el compromiso de establecer “en toda España” el cordón sanitario a Vox que han puesto como condición.

“Lo único que provocaría la abstención es que, al día siguiente, Mañueco siguiera teniendo mayoría con Vox para aprobar con él las leyes, los presupuestos y derogara avances en la lucha contra la violencia de género o por la igualdad”, advertía, en declaraciones recogidas por Ical.

“No estamos en eso”, sentenciaba Tudanca, para el que “si el PP no renuncia a Vox, será su responsabilidad”, al igual que la posibilidad de una repetición electoral.

Luis Tudanca se reúne con representantes de Soria ¡Ya! FOTO: ICAL Agencia ICAL

El PSOE aspirará a presidir las Cortes

Por otro lado, el líder socialista ha anunciado este jueves que los socialistas aspirarán a presidir las Cortes en el pleno del próximo 10 de marzo tras asegurar que el Grupo Parlamentario Socialista presentará candidatura “para regenerar el funcionamiento del Parlamento autonómico”.

“La candidatura que presentará el PSOE es importante en términos de regeneración, respeto a las instituciones y garantía de cambio porque sigue siendo necesario también para que se garantice la transparencia, por ejemplo, en las comisiones de investigación”, apunta.

Por lo tanto, Tudanca asegura que en esa votación se tendrá que ver de qué lado está cada partido, “si del de la regeneración y del cambio o del PP que lleva 35 años de abandono de la Comunidad y, en concreto, de Soria”.