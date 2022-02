El PSOE brama contra Soria ¡Ya! por querer “blanquear” al PP

El pasado sábado PP y la agrupación de electores Soria ¡Ya! mantuvieron un encuentro “satisfactorio” por ambas partes en el que se comprometieron a crear un grupo de trabajo con un programa común para la provincia de Soria que recogería las principales reivindicaciones de la agrupación de electores soriana a cambio de facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

Una reunión que no ha sentado nada bien en el PSOE de Soria, cuyo líder, Luis Rey, se ha mostrado bastante contrariado este lunes ante la posibilidad de que dicho acuerdo llegara a ser una realidad. De hecho, el dirigente socialista acusaba a Soria ¡Ya! de querer “blanquear” al PP por apoyar un programa que “solo” recoge la ejecución de compromisos que llevan 35 años prometiéndose sin llevarse a cabo.

Rey aseguraba que viendo los primeros encuentros que está realizando Mañueco con las distintas formaciones, se está confirmando lo que los socialistas dijeron durante la campaña electoral, que la única alternativa de Gobierno al PP es la del PSOE, y lamentaba que muchos de los votos en Soria y Castilla y León “van a servir para quien no ha cumplido con Soria durante 35 años, parece que pueda volver a gobernar esta tierra”.

El ex presidente de la Diputación preguntaba a la agrupación de electores si va a dar “una nueva oportunidad” a quien rescindió los contratos del ferrocarril que el Gobierno de Sánchez ha recuperado, lo mismo que la sede del Banco de España para que tenga un uso cultural.

”Sería muy lamentable que el resultado de todo esto sea que el voto de los sorianos acaba revalidando a quien no ha cumplido nunca, porque el PP no es de fiar y no lo será. No nos vamos a creer, se firmen o no acuerdos, que ahora muchos compromisos que llevan años sin ejecutarse en la provincia, se vayan a cumplir”, advertía, en declaraciones recogidas por Efe.

El secretario general del PSOE de Soria pedía a la sociedad soriana que no se conforme en los posibles acuerdos de los que hablaba este fin de semana la Soria ¡Ya!.

“Si la sociedad soriana o la plataforma aspira a que el cambio sea sólo que se ejecutan los proyectos comprometidos durante muchos años, no estaremos avanzando. Hay que poner nuevos proyectos encima de la mesa; no sólo cumplir el programa electoral del PP, que ya era malo, y que ya ha demostrado cuáles son sus resultados”, apuntaba Rey, mientras aseguraba, contundente, que el PSOE “no va a permitir” que se “blanquee” al PP “cuando están diciendo que se van a cumplir compromisos de hace 35 años”.