Tractorada en Segovia por “respeto y precios justos” de los profesionales del campo

Más de medio centenar de tractores de diferentes comarcas de la provincia de Segovia ocuparon las vías cercanas al Acueducto con el fin de visibilizar las demandas y reivindicaciones de los profesionales del campo, en una movilización convocada por Asaja y la Alianza UPA-Coag a la que también se sumaron 300 personas, que ocuparon el espacio peatonal junto al monumento romano para exigir “Respeto, reconocimiento y precios justos”, para que la ganadería y la agricultura segoviana puedan tener un futuro.

Los representantes provinciales de estas organizaciones profesionales mostraron su preocupación por la situación de incertidumbre y los efectos reales que ya está causando para el campo español la invasión risa de Ucrania, del que provienen un 30 por ciento de las exportaciones de maíz, un 14 por ciento del trigo y un 70 por ciento de girasol.

Las organizaciones Asaja y la Alianza UPA-COAG en Segovia convocan una concentración y tractorada para exigir respeto, reconocimiento y precios justos 'Por el futuro de la Agricultura y la Ganadería' FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

Uno de ellos, Pedro Matarranz, ha recordado que las grandes superficies comerciales están regulando el consumo de aceite de girasol a los consumidores para evitar un posible desabastecimiento. Las organizaciones agrarias convocantes piden al Gobierno que, a través de la Unión Europea, llegue a acuerdos con terceros países como Estados Unidos, Brasil o países latinoamericanos, y recordaron que “nunca han estado tan altos los precios del gasoil, la luz, los fertilizantes o las semillas”.

Es por ello que han reclamado medidas urgentes que les ayuden a cambiar esta situación, agravada por la invasión de Ucrania, pero que viene desde hace muchos años con unos precios que no son justos para el productor, ya que la lleva a pérdidas y que ya están hartos.

La movilización en pleno centro de la ciudad de Segovia, secundado por 300 profesionales del sector agrícola y ganadero de esta provincia que exigen respeto y reconocimiento, además de esos precios justos, porque de no ser así no podrán seguir dando de comer a la sociedad, si sus explotaciones, no son rentables.