El Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede de la Sabiduría, en la Semana Santa de Ávila

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) estuvo presente en la Semana Santa abulense con la Procesión de los Estudiantes el Sábado de Pasión. La Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede de la Sabiduría salió de la Iglesia de San Pedro en un desfile con el paso de las imágenes del Santísimo Cristo de los Estudiantes (anónimo s/XVII) y María Sede de la Sabiduría (anónimos/XVIII) portada por 24 anderos.

A las 19 horas el paso salió al son del himno de España acompañado de un grupo de alumnos de la Escuela de Policía, al ser Anderos de Honor del Santísimo Cristo de los Estudiantes.

Semana Santa, Sábado de Pasión, Procesión de los Estudiantes, Hermandad Universitaria del Stmo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede de Sabiduría FOTO: Isabel García Diario de Ávila

Con túnica y capirote morado; capa, guantes y zapatos negros y cíngulo amarillo; y con una Biblia en la mano, recorrieron la Plaza de Santa Teresa, C/ San Segundo, Plaza de la Catedral, C/ Tomás Luis de Victoria, Plaza de Zurraquín, Plaza del Mercado Chico, C / Reyes Católicos, C/ Alemania, Plaza de la Catedral, C/ San Segundo, Plaza de Santa Teresa, Iglesia de San Pedro.