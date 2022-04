Cartel de lujo para Palencia Sonora, la cita pop-rock independiente de referencia

Todo listo y preparado para que una de las citas referencia del pop-rock independiente, como es el Festival Palencia Sonora, pueda recuperar la normalidad y abrir sus puertas en apenas un par de meses a miles de personas.

La capital del Cristo del Otero acogerá los días 10 y 11 de junio este certamen con un cartel de lujo que encabezan León Benavente, Zahara, Carolina Durante, Alizzz, Depedro, Le Boom, Califato ¾, Rufus T. Firefly, Los Punsetes o Delaporte, entre muchos otros artistas y grupos.

Un certamen que recupera su formato tradicional y a su emplazamiento en el Parque del Sotillo, el espacio central de los conciertos y de la zona de acampada, en las que también actuarán en directo Mujeres, Karavana, TéCanela, Ortiga Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Alberto & García, Rocío Saiz, Los Mejillones Tigre y The Grooves.

Dani, Aiko el Grupo, y los DJ’s Yahaira, Two Ex, Estereobrothers, Say Yes, ElPab7o, Sweet Drinkz, Inkilino Comunista y ByVirB, además del ganador del UVa Sound, q, completan la lista de participantes en este Festival.

Rusowsky, etiqueta musical tras la que se esconde el madrileño de origen bielorruso Ruslán Mediavilla, llegará a Palencia Sonora con el sonido inconfundible que algunos sitúan cercano al new pop o al bed room pop. El joven artista de 21 años, con formación clásica, es uno de los creadores emergentes más interesantes de los últimos años, como acreditan temas como ‘No te dejas ver’, ‘So So’, ‘Olas’ y ‘Esa carita’, además de su colaboración con C. Tangana en ‘Bien’ .Otra de las confirmaciones anunciadas es Dani, nombre artístico de la cantante y compositora viguesa Daniela Díaz Costas, que presentará en Palencia Sonora los temas de su primer disco, ‘Veinte’.

El sonido punk-pop llegará a Palencia de la mano de Aiko el Grupo, una banda afincada en Madrid que subirá al escenario sus temas contundentes y furiosos, cargados por frases memorables, llenas de rabia y nihilismo.

🤲 ¡Aquí tenéis el cartel completo de #PalenciaSonora2022 con las incorporaciones de Rusowsky, @danic0stas y @aikoelgrupo , además de las ocho actuaciones del espacio Dj La Isla!



🎟 Abonos y entradas de día disponibles en https://t.co/Jt6i3JJ7LY pic.twitter.com/RdeGLPYgHd — Palencia Sonora (@PalenciaSonora) April 20, 2022

La organización del festival ha hecho público también el cartel por días que arranca con el concierto de bienvenida en la Plaza de San Miguel a cargo de Delaporte y Alberto&García el jueves, 9 de junio.

El viernes, día 10, el festival contará con los directos de Zahara, Carolina Durante, Rufus T. Firefly, Califato ¾, Los Punsetes, Karavana, Mueveloreina, Dani y Aiko el Grupo, mientras que el sábado 11 será el turno para las actuaciones León Benavente, Alizzz, Depedro, Le Boom, Rusowsky, Mujeres, Ortiga, Colectivo Da Silva, Los Mejillones Tigre, The Grooves y el ganador del concurso UVa Sound. Finalmente, Técanela y Rocío Saiz despedirán la cita musical independiente el domingo, día 12.

El Palencia Sonora está organizado por La Mano Negra y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León y el apoyo de la Universidad de Valladolid y su Centro Buendía, el Carné Joven Europeo y San Miguel, además de la Muestra de Cine Internacional de Palencia.