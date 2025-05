Condecorados por la DANA: "La lista de la vergüenza de la Guardia Civil"

No es necesario estar en primera línea ni mancharse los zapatos de barro... de nada les ha servido a los guardias civiles destinados a la tragedia de la DANA haber estado "codo con codo" con los más necesitados, con los afectados. "Los que estuvieron salvando la vida a los miles de personas que se estaban ahogando fueron esos que siempre salen vilipendiados y no podemos mas que protestar y alzar la voz", denuncian los agentes.

¿El motivo? Las nuevas condecoraciones del Instituto Armado. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) subrayan el "bochorno y desmotivación" que sufren los agentes ante el "reparto de prebendas metálicas entre unos altos mandos que no se mancharon sus zapatos acharolados". En este sentido, destacan que mientras centenares de miembros de la escala básica tuvieron que ir a ayudar "clandestinamente" y en su tiempo libre, ya que "la coordinación en la Guardia Civil fue tremendamente cuestionable", los condecorados finalmente han sido los 111oficiales y suboficiales. Parece que la responsabilidad y la eficiencia no ha sido punible para que hayan recibido algún tipo de condecoración", señalan desde esta asociación.

No obstante, aún mantienen la esperanza de que "aquellos que visten este uniforme tengan el honor de rechazar una condecoración no ganada con sudor, esfuerzo, riesgo y muchas lágrimas". Porque, el Boletín extraordinario de la Guardia Civil refleja que la mitad de los condecorados con la Cruz de Plata fue a parar a personal que "en muchos de los casos no estuvieron en primera línea ni pisaron el barro", explican. Pero, con la Cruz con distintivo blanco el escándalo es mayor, ya que hay 71 oficiales y suboficiales condecorados frente a 109 cabos y guardias.

Desplante a cabos y guardias

"Los cabos y guardias siguen sufriendo un nuevo desplante ante lo que miles de destinados en la provincia se preguntan: ¿Cómo existiendo un ratio de un oficial por cada 40 o 50 guardias civiles... en las condecoraciones por la DANA ese ratio pasa a 1 de cada 2? ¿Realmente estuvieron "codo con codo" luchando por los que estaban padeciendo? ¿Cuántos días tardaron en dejar de sentirse abandonados los destinados en esas poblaciones afectadas? Todas ellas cuestiones que quedarán sin respuesta y que demuestran que, una vez más, una tragedia "ha servido de pretexto para que los méritos de unos" se los lleven "otros con estrellas en la pechera de su uniforme".

Desde la AUGC apuntan que "no hay palabras" para definir el sentir de estos cientos de agentes, pero sí recuerdan lo que el Duque de Ahumada redactó en la cartilla fundacional en su artículo primero: "El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha, pues una vez perdido no se recobra jamás". Dicho esto cabe preguntar a los "premiados" si realmente "fueron merecedores de tan noble distinción".