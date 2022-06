A la venta las entradas para los Conciertos de las Velas en Pedraza (Segovia)

Un centenar de efectivos de diferentes departamentos de Guardia Civil, personal del Ayuntamiento de Pedraza, voluntarios de la Fundación Villa de Pedraza y Protección Civil velarán, los sábados 2 y 9 de julio, por la seguridad en el interior y el exterior de Pedraza de la Sierra, en la XXIX edición de los Conciertos de las Velas. Están a la venta las entradas para los dos eventos musicales de la Oscyl y la Orquesta de Cámara Santa Cecilia y también están disponibles los pases gratuitos que permiten acceder a Pedraza. Ambas noches, el aforo está limitado a 7.000 personas.

El presidente de la Fundación Villa de Pedraza, José Antonio Herce, remarcó que las entradas para esta edición del reencuentro, tras un parón de dos años obligado por la pandemia, llevan un buen ritmo de venta. “Algo más de la mitad del aforo para cada una de las noches”, sostuvo, unas 1.250 para cada concierto. El máximo está en 2.500 espectadores por jornada. “No buscamos llenar a rebosar sino una aceptación masiva y nos vamos a acercar”, aseguró.

Herce explicó que están satisfechos con el ritmo de venta de entradas. Tienen constancia de que otros eventos musicales están flojos pero en el caso de la cita con Pedraza de la Sierra, la venta va muy bien, con más de 2.500 entradas ya adquiridas vendidas de las 5.000 disponibles, con que se traduce en tranquilidad en cuanto a “nuestra solvencia económica”, sostuvo el responsable de la fundación. Dos citas para amantes de la buena música clásica, en un paraje que aúna patrimonio y naturaleza, en la explanada del Castillo de Ignacio Zuloaga.

En cuanto a los pases gratuitos para acceder al interior de la villa medieval de Pedraza, con una mágica iluminación de todos sus rincones de miles y miles de velas, todavía hay disponibles para el sábado 2 de julio. El trámite se realiza a través de la web de El Corte Inglés, y en breve, en unos días, también se podrán conseguir estos pases gratuitos para el sábado 9 de julio. Son 5.000 pases por cada noche de concierto.

Herce remarcó que ha mejorado el algoritmo para evitar la acumulación de pases en terceras personas que luego no hacen uso de ellos al no lograr reunión a un grupo grande de personas. Unas prácticas que no les parecían justas porque estaban impidiendo que vinieran a Pedraza, visitantes realmente interesados. Se pueden retirar de forma nominativa, con los datos personales y además para otras cuatro personas, siempre con DNIs diferentes.

Desde la Fundación Villa de Pedraza y la Subdelegación del Gobierno se ha trabajado para acabar para eliminar la acaparación de de pases “por partes de terceros que luego no los usan”. Herce subrayó que suponía un “pequeño fastidio”. Para el segundo concierto, el sábado 9, las condiciones serán las mismas.

La villa de Pedraza se prepara revivir imágenes que no se producían desde julio de 2019. “Este 2022 es un año de reencuentro”, dijo Herce, tener la oportunidad de programar estos conciertos “de gran calidad y atractivo para los amantes de la gran música”.

En el otro lado de la balanza, la necesidad de garantizar la seguridad en materia de tráfico, aparcamientos y ordenación de personas en el interior de la villa segoviana. La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, remarcó que estamos ante “un evento multitudinario pero con aforo limitado”.

Los que se desplacen hasta Pedraza, los dos primeros sábados de julio, tiene que ir provistos de sus entradas o pases, los “títulos que les habilitarán el el acceso a la villa”. En 2019, fue de 7.000 personas en sus momentos álgidos de Pedraza, unas 7.000 personas frente “a las 20.000 que había antes de aforar”.

El objetivo de todas las partes es conjugar el disfrute de la actividad cultural de los conciertos y los paseos por las calles iluminadas por “la profusión de las velas”, con la seguridad de los asistentes. Cada sábado, detalló Lirio Martín, habrá entre 30 y 40 agentes de la Guardia Civil, de diferentes unidades como seguridad ciudadana o tráfico, así como el helicóptero para regular el tráfico.

Todo bajo control

También habrá controles de seguridad en los momentos más complicados, especialmente concluir los conciertos, cuando se produce la salida masiva. Se hará controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas. “Que todos disfruten y lleguen a sus casas en la mejor situación posible”, resumió la subdelegada, y que “se cumpla con las normas de tráfico y la seguridad vial”.

En los Conciertos de las Velas de Pedraza trabajan y colaboran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los trabajadores del Ayuntamiento, los miembros de Protección Civil y los voluntarios. El alcalde de Pedraza, Pedro Martín Arcones, también incidió en la importancia de este dispositivo de seguridad. Se corta el acceso a la villa para vehículos que “pasarán a los aparcamientos que están actualizados, iluminados y debidamente segados para unos 3.000 vehículos más o menos”.

Martín remarcó que si algún vehículo accede al interior del recinto amurallado de Pedraza, no se le permitirá la salida “hasta dos horas después de que finalice el concierto, saldo una urgencia”. El alcalde insistió en tener el pase o la entrada y tener en cuenta que si se “completa el aforo”, y así lo determina la Guardia Civil, “no vas a entrar en la villa”.

Un dispositivo, por parte de la Fundación y el Ayuntamiento, que dispone de dos camiones de bomberos, uno dentro y otro fuera de la villa, ambulancias y otros servicios, como urinarios públicos.

Dos conciertos de prestigio

Para la primera jornada, el sábado 2 de julio, a las 22.00 horas, en la explanada del Castillo de Pedraza, se ha programado el concierto ‘Re-Obertura’ con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de López Antón, con la interpretación de Grandes Oberturas, finalizando con la ‘Obertura 1812′ con la salva de cañones a cargo de la Academia de Artillería y las campanas de la Iglesia de Santa Ana.

El coronel director de la Academia de Artillería, Alejandro Serrano, destacó la ganas y la ilusión de los militares que participan en este momento único, en el que las piezas de artillería, están perfectamente sincronizadas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y las campanas de la iglesia. Una interpretación de la Obertura Solemne 1812, de Chaikovski, única.

El repertorio incluye además: Obertura La Gazza Ladra y Obertura El Barbero de Sevilla, de Rossini; Poeta y campesino, de Franz von Suppé; la Obertura La Flauta Mágica, de Mozart; Marcha Triunfal de Aida y Obertura La Traviata, de Verdi; Obertura Ruslan y Ludmila, de Glinka; Pompa y Circunstancia, de Edward Elga.

El sábado 9 de julio, a las 22.00 horas, en el mismo escenario, ‘Música Clásica en el Cine’, con la Orquesta de Cámara Santa Cecilia. Un concierto que, según José Antonio Herce, está causando “mucha sensación” y la venta de entradas va un poco más adelantada que el primer concierto.

La Orquesta Clásica Santa Cecilia presentará un variado programa de piezas clásicas, firmadas por grandes compositores, que forman parte de las bandas sonoras de las películas: ‘La Hoguera de las Vanidades’; ‘Titanic’; ‘La Muerte y la Doncella’; ‘El Abogado del Diablo’; ‘Panorama para matar’; ‘Master and Commander’; ‘Barry Lindon’; ‘Los líos de Gray’; ‘Memorias de África’; ‘El Gran Dictador’ y ‘Retrato de una Dama’.