La transmisibilidad del coronavirus sigue disparada

La séptima ola del coronavirus ha hecho acto de presencia con fuerza en estas últimas semanas en Castilla y León, donde la transmisibilidad del virus se ha disparado con las nuevas variantes de Omicron mucho más contagiosas y que han abierto el debate sobre si hay que aplicar alguna medida de contención, como volver al uso de la mascarilla obligatoria en cualquier espacio cerrado, algo que de momento solo son recomendaciones.

Y es que en los últimos tres días, Castilla y León ha anotado 5.531 nuevos contagios de covid, a un ritmo de 1.843 positivos diarios, que han elevado a 797.315 el total de casos registrados en lo que llevamos de pandemia en la Comunidad, 1.764 de ellos en las últimas 24 horas, con la provincia de León a la cabeza donde se han detectado 315 nuevos infectados.

Los brotes activos crecen en 31 respecto al martes hasta un total de 107, con 1.723 personas implicadas en alguno de ellos, 360 más que hace tres días, y con Salamanca como provincia con más focos abiertos y afectados (52 y 703, respectivamente).

Las buenas noticias llegan de las 339 nuevas altas hospitalarias que se han dado en las últimas 72 horas, que elevan a 46.766 el total de casos que se han superado en los centros hospitalarios desde marzo de 2020.

Por el contrario, el peor dato del día llega una vez más de la elevada letalidad que sigue mostrando este virus que no solo no afloja sino que no descansa nunca. En estos tres últimos días han sido 24 las personas que han perdido la vida en los hospitales de la Comunidad (cinco en Palencia; cuatro en Ávila y Segovia; tres León; dos en Burgos, Valladolid y Salamanca; y una en Soria), que elevan a 54 el total de fallecidos en la última semana y a 7.939 el total en toda la pandemia.

Una cifra a la que hay que sumar otras 1.267 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad, las mismas que el martes ya que hoy se han facilitado datos de estos centros, además de las 1.105 personas que se fueron de este mundo en los primeros meses de la crisis sanitaria con síntomas compatibles con la covid-19 pero a los que no realizaron la prueba diagnóstica que lo hubiera podido confirmar.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 1.764 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 797.315, de los que 790.825 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/qK94Jv53iL pic.twitter.com/CjE1MmTxkJ — Junta de Castilla y León (@jcyl) July 8, 2022

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha reconocido este viernes en Segovia, durante un desayuno informativo, que la transmisibilidad del virus sigue creciendo y es “muy alta”, aunque también destacaba que la velocidad de crecimiento ha bajado y que la situación en las unidades de críticos (UCI) “no es alarmante” a pesar del aumento de ingresos en los últimos días.

Por todo ello, y ante la descarte de medidas a expensas de lo que pueda dictaminar el Consejo Interterritorial la semana que viene, el consejero insiste en la responsabilidad individual de cada uno y en que se extremen las precauciones en lugares donde haya mucha gente, sobre todo en lo referente al uso de la mascarilla.