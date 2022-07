Castilla y León supera los 800.000 contagios durante la pandemia

No por esperado deja de ser noticia, pero mientras se empieza a debatir sobre la necesidad de inocular una segunda dosis de refuerzo a los mayores de sesenta años y grupos de riesgo cuanto antes sin esperar a otoño como se esperaba en un principio, y crecen las voces que insisten en que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en todos los espacios cerrados, y no solo en el transporte, residencias, hospitales o farmacias, el coronavirus, que no entiende de estos debates, sigue a lo suyo cada más desbocado y, lo que es peor, mostrando su cara más letal.

Sobre la vacuna de refuerzo a esta población diana, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, es partidario de que haya consenso entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para determinar si se pone de inmediato o se espera a octubre, mientras que respecto al aumento de casos, Vázquez reconoce que el virus se está disparando y afectando también sobremanera a los sanitarios, lo que está provocando cierta tensión en la Atención Primaria, pero apunta que este aumento de casos va acompañado de la misma fuerza en las UCI.

Castilla y León ha registrado desde el viernes 4.279 nuevos contagios, a más de mil diarios de media más o menos, de los cuales 1.521 se han detectado en las últimas 24 horas y que elevan a 801.594 el total de positivos en estos dos años y medio de pandemia, superándose así los 800.000 infectados.

Pese a ello, hay noticias positivas, como el descenso en once del número de brotes activos, que vuelven a bajar del centenar, en concreto, son 96 los que hay en estos momentos con 1.666 personas implicadas en alguno de ellos, 57 menos que el viernes pasado.

También es positivo el dato de las 376 altas hospitalarias que se han dado en estos últimos cuatro días, que dejan en 47.142 el número de casos que se han superado en los hospitales de la Comunidad.

Por el contrario, el peor dato viene una jornada más de la elevada letalidad que sigue mostrando este coronavirus y sus variantes. Y es que desde el viernes han sido 42 las personas que han perdido la vida en los hospitales de Castilla y León por covid (nueve en León; siete en Valladolid; seis en Ávila y Salamanca; cinco en Burgos; tres en Palencia y Zamora; dos en Soria; y una en Segovia). En la última semana han sido setenta las personas las que han fallecido por coronavirus, cuatro de ellas en residencias de mayores o con discapacidad, que elevan a 7.981 el total de muertos en esta pandemia en los hospitales.

Una cifra a la que hay que sumar las 1.271 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que se fueron de este mundo por la covid así como las 1.105 personas que murieron en los primeros meses de la crisis sanitaria con síntomas compatibles con la enfermedad pero a las que no realizaron la prueba diagnóstica que hubiera podido confirmar la enfermedad.

Residencias

En lo que respecta a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que en estos momentos hay 19 residentes con síntomas compatibles aislados ya en sus habitaciones, tres más que el martes pasado, para impedir una posible expansión del virus en estos centros, mientras que otros 199 usuarios sin sintomatología, 42 más que hace una semana, se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Y en cuanto a la evolución del virus en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en la actualidad hay 25 residentes de estos espacios hospitalizados con covid, mientras que otros cuatro residentes sin síntomas compatibles con la enfermedad se encuentran en aislamiento preventivo.