El bodeguero Jesús Yllera recoge el ‘Premio Fundación UEMC a Toda una vida dedicada al mundo del vino’, de la mano del rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, David García López; del consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, y del vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, en presencia de Jesús Zarzuela, consejero delegado de la UEMC y de la delegada de la Junta de Castilla y León, Esther Muñoz, en el marco de la tercera jornada del Curso de Verano UEMC ‘El vino y su relato’.

El premio en su quinta edición reconoció la labor de Jesús Yllera, tras haber previamente en los Hermanos Pérez Pascual; Pablo Álvarez, de Vega Sicilia, el enólogo Mariano García y en Pilar Pérez de Albéniz. Luis Cepeda, periodista especializado en gastronomía y vinos, Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia de Gastronomía y promotor del Concurso Nacional de Pinchos de Valladolid, fue el encargado de glosar su figura definiendo al premiado como “un acontecimiento en la historia del vino de Castilla y León” “una juventud perenne con el que mantengo mucho cariño”.

Jesús Julio Carnero se encargó de reconocer la memoria de Luis Barcenilla “alma mater” de este curso que tiene “visos de seguir años y años con la herencia dejada”. “El vino es expresión de Castilla y León, no solo se trata de vino, sino de muchas cosas más”, indicó, apuntando, además la importancia de hacer cosas “desde la familia” para ser un referente en la empresa, “siempre luchando día a día con los acontecimientos con buen ánimo y buena cara”. El premiar a Jesús Yllera “es un acto de justicia”, concluyó. Por su parte, Víctor Alonso destacó que el relato de éxito en el vino de la provincia de Valladolid “es el relato de Jesús Yllera: trabajo, promoción, riqueza, visibilidad”.

Por último, el rector David García López concluyó afirmando que la figura de Jesús “ejemplifica” muchas de las cosas que se imparten en las aulas, “el trabajo pausado, el saber atreverse, innovar…además de los valores de la propia Universidad, responsabilidad, compromiso, integridad y trabajo en equipo”.

En presencia de sus dos hijos, Jesús Yllera agradeció el premio y declaró que “siempre es un motivo de satisfacción”. “No sé si lo merezco, pero no voy a decir que no”, bromeó, ya que “es bueno que hablen de ti, aunque sea bien”. El premiado citó a su mujer y a sus hijos que continúan con la labor importante “no solo de mantener sino de mejorar las cosas”

Rutas y Vinos de Pago

También se expusieron cinco proyectos de la mano de Miguel Ángel García, gerente de Ruta del vino de Cigales: Concejo Bodegas, con Enrique Concejo, desde Cigales y Valoria la Buena con bodega, restaurante y hotel; Bodega Finca Villacreces, en Quintanilla de Onésimo, y su proyecto ya internacional Día Pruno, con Roberto Puras; Bodega Divina Proporción en Toro, con Cristina San José y mucha magia; y Bodega Javier Sanz Viticultor, desarrollado por Leticia Sanz desde La Seca, en su quinta generación y con una iglesia la Orden Tercera como referencia. Estos, junto a la Ruta de Cigales, suponen un buen escaparate para contar ese relato relacionado con el enoturismo que ya están dado réditos económicos.

La especialidad de los vinos de Pago fue el encaje de la segunda de las ponencias con la presencia de dos de las Denominación de Origen Protegida que solo han logrado 21 bodegas en toda España. Unos vinos que son, como se señaló “unos grandes desconocidos”. En menos de un año lo han adquirido tres en Castilla y León. De ellas, dos estuvieron en la UEMC y en el Curso de Verano.

Arancha Arnaiz Cuadrado, enóloga de Heredad de Urueña, e Isabel Turrado, gerente de Bodegas Vizar, analizando las dificultades y garantías de esta aventura (tradición, microclima y ubicaciones, sostenibilidad) que fue adquirir la denominación otorgada por la Comunidad Europea desde Bruselas. Moderó la mesa el periodista de El Economista, Sobremesa y Origen, Luis Cepeda que incidió en que estas bodegas de pago representan solo el 0,5 por ciento de las bodegas en España. La jornada concluyó como siempre con un vino de la DO Rueda, y con el vino de Pago Vizar, vino oficial del curso de verano.

Cierre en el Museo del vino

El Curso de Verano ‘El vino y su relato’, que organiza un año más la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes va llegando a su fin. El Museo del Vino de Peñafiel albergará la última de las sesiones del curso en el que han participado 80 personas. A las 10.00 horas, Juan Carlos Sancha, enólogo familiar (cuatro generaciones haciendo vino) y bodeguero autóctono, hablará sobre “El viñedo singular: un nuevo modelo de diferenciación basado en el Terroir”.

Posteriormente, se llevará a cabo la mesa de los presidentes de las Denominaciones de Origen vallisoletanas. Moderados por el periodista Germán Camarero comparecerán Enrique Pascual (DO Ribera del Duero), Pablo Sáez (DO Cigales), Felipe Nalda (Do Toro), y en representación de la DO Rueda, Mariano González Álamo.

Para finalizar, la clausura y la cata con Alimentos de Valladolid, donde se degustarán los cuatro pinchos ganadores del XXIV concurso de Valladolid, maridados con vinos de diferentes DO de la provincia. Todo ello coordinador por Emilio Martín, cocinero y sumiller del Restaurante Suite 22 (Alimentos de Valladolid), una referencia en cuanto a distinciones desde 2013.