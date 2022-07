Virginia Barcones remite una carta a los alcaldes de Castilla y León para aclarar que no se eliminarán paradas y líneas de autobús

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, envió este jueves 28 de julio una carta a todos los alcaldes de la Comunidad para aclararles que la renovación del mapa concesional de transportes de viajeros por carretera no supondrá la eliminación de paradas y líneas de autobús que sean de titularidad estatal.

La carta, según informaron a Ical fuentes de la Delegación de Gobierno, se ha remitido después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirigiera también a los alcaldes en una misiva para alertarles de las consecuencias que tendría la aprobación del borrador del mapa concesional de transportes que labora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, puesto que sostenía recogía la supresión de 346 paradas, que afectarían a municipios con una población de 213.436 personas.

La delegada del Gobierno se ha empleado a fondo en diferentes comparecencias para negar que Castilla y León vaya a perder servicios con los cambios que se plantea introducir el Ministerio en el mapa de transportes. “Yo lo voy a decir con absoluta claridad. No se va a suprimir ninguna parada, ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado”, ha afirmado Virginia Barcones en diferentes actos.

Además, Barcones se reunió en Madrid con la ministra del ramo, Raquel Sánchez, para que fuera ella quien garantizara la continuidad de las líneas y paradas actuales en las líneas de autobús que dependen del Estado. Además, ha instalado al presidente de la Junta a que dedique su tiempo y esfuerzo a hacer política “con mayúscula”, la que ayuda a vivir mejor, y deje de “confundir” y generar “inquietud” en la población con este asunto, porque reiteró: “No se van a suprimir servicios, no se van a suprimir paradas. Lo que queremos, es mejorar, lo que queremos es ampliar”.

El Gobierno no va suprimir ningún servicio de autobús, el Gobierno de España no va a suprimir ninguna parada, mucho menos en una comunidad de las características de Castilla y León”, ha repetido Virginia Barcones, quien explicó que se trabaja con las comunidades porque el objetivo es atender a “más personas y prestar mejores servicios en calidad y tiempo de llegada”, dijo. “Lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro”, ha apostillado.

Sin embargo, las palabras de la delegada del Gobierno no han sido suficientes para la Junta, el Partido Popular y Vox, que han defendido la necesidad de que el Gobierno confirme la retirada del borrador conocido. Además, Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto abordar este asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que celebran ambos este jueves desde las 10.00 horas en el Palacio de la Moncloa, de Madrid.