¿Qué festival de música envejece como el buen vino?

La fiesta de la música se traslada desde hoy y hasta el domingo a la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde todo está más que listo y dispuesto para acoger la edición más especial del Sonorama Ribera, por cuanto el evento cumple 25 años y regresa a la normalidad tras dos complicados años por la pandemia en los que el festival se ha reinventado para sobrevivir y mantener vivo el espíritu cultural y también vitivinícola ligado a él de la mano de los vinos de la Ribera de Duero.

Un festival que vuelve a lo grande con el que está considerado como el mejor cartel de su cuarto de siglo de historia, con más de doscientos artistas que actuarán en los once escenarios que forman el Sonorama Ribera , entre los que destaca uno nuevo en el recinto dedicado a la música urbana. También se recuperan los conciertos en la Plaza del Trigo de la localidad, una de las actividades más esperadas y que reunía hasta la pandemia a miles de personas, debido a la mejora de la situación epidemiológica.

Igualmente, regresa el escenario Charco, también en el casco antiguo de Aranda, para la música procedente de distintos países. Los más pequeños y los más mayores de la casa también tendrán su espacio en el Sonorama Baby y en el Trae a tu abuelo a Sonorama, creando un ambiente sin parangón con gente de todas las generaciones escuchando música.

Más de doscientos artistas estarán presentes en la villa ribereña para todos los gustos y edades, otra de las señas de identidad de Sonorama. Así, el público podrá disfrutar y gozar con C. Tangana, Rozalen o Izal en su gira de despedida, pero también de Celtas Cortos, Mikel Erentxun, Amaia o Los Secretos, dentro del panorama más nacional.

De fuera, estarán en Aranda bandas de reconocido prestigio como Kodalaine y Future Island, además de los numerosos cantantes y grupos emergentes que darán lustre a esta 25 edición del mejor festival de música del verano en España. Un certamen del que no se ha contado todo aún, ya que el sábado celebrará un concierto especial por el 25 aniversario «en el que habrá muchas sorpresas», explica Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera..

Cartel del Sonorama Ribera 2022.

Además, fiel a su estilo e implicación social, este evento mantiene su apuesta por la accesibilidad e inclusividad, con servicios como el de préstamo de mochilas vibradoras, bucle magnético, párking y plataforma para personas con movilidad reducida o interpretación de lengua de signos.

El Festival, además, va a reforzar su seguridad debido a la creciente preocupación entre las mujeres por los «pinchazos» y la sumisión química. Por ello, ha puesto en marcha un protocolo propio en colaboración con Cruz Roja, el Hospital Santos Reyes y la Policía Nacional, con mayor despliegue de voluntarios, sanitarios y agentes, respectivamente.