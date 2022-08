León acoge las actividades de medio centenar de alumnos de la Universidad de Washington

La presencia de algo más de 50 estudiantes procedentes de la Universidad de Washington se hace notar estos días en León, tanto por las visitas de tipo cultural que llevan a cabo como por los programas de actividades que tienen programadas. Se trata de intercambios que se desarrollan en el marco de la colaboración que existe desde hace ya varios años entre las universidades de León (ULE) y la estadounidense de Washington (UW).

En estos momentos hay tres grupos de estudiantes, uno se denomina ‘Sound of Social Justice’ y está integrado por 21 jóvenes que van a pasar 15 días conociendo León y algunas localidades de la comunidad, Madrid y también el País Vasco, con excursiones a Bilbao y San Sebastián. El grupo mantiene encuentros y charlas con colectivos en situación desfavorecida o con problemas (mujeres maltratadas, comunidad islámica, inmigrantes o gitanos) y también se ha reunido con algunos políticos leoneses.

Otro grupo, denominado ‘Challenge’, formado también por una veintena de alumnos, llegará el miércoles y en su estancia desarrollará un programa muy parecido, aunque estará más centrado en temas políticos.

Por último, el tercero tiene once miembros y forma parte de un programa denominado Tesol (Teaching English to Speakers of Other Languages), que tiene el objetivo de formar a los que serán futuros profesores de idiomas. Su estancia en León les permitirá realizar sus prácticas en el Centro de Idiomas de la ULE, impartiendo clases gratuitas de inglés. Los cursos ofrecen 30 plazas para 20 horas de conversación o de inglés general y están dirigidos a personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) de la ULE. Se celebrarán entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre, de lunes a jueves de 10 a 12 (nivel intermedio) y de 12 a 14 (nivel avanzado).