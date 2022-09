Mañueco, ante la crisis actual: “Sé lo que tengo que hacer”

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este sábado en la Interparlamentaria que los populares celebran este en Toledo, en una mesa sobre diversidad y unidad del modelo autonómico que impera en España, junto a otros presidentes autonómicos, como la madrileña Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda o el murciano López Miras.

Allí, Fernández Mañueco ha vuelto a reivindicar el modelo de la España autonómica que, pese a algunas sombras, “ha sido eficaz durante 40 años”, según decía.

El dirigente salmantino, además, aseguraba que en el PP tienen claro que son autonomistas y creen en esta España y en la Constitución. “En el PP sabemos que este modelo exige lealtad y solidaridad”, apuntaba, en un claro ataque a algunas regiones como Cataluña o al propio Gobierno de España y al PSOE.

El presidente de la Junta aprovechaba su intervención para poner en valor algunas de las medidas que ha puesto en marcha su Gobierno en estos meses que lleva de coalición con Vox, pero también antes con Ciudadanos, en la pasada legislatura. “Sé lo que tengo que hacer: una política calmada, paciente y prudente”, apuntaba, mientras recordaba también que sus prioridades pasan por fortalecer la economía y los servicios públicos y proteger a las familias.

Por ello, sacaba pecho de medidas como la reducción de impuestos que ha aprobado que dejará a Castilla y León con la fiscalidad más baja de su historia; su apuesta por la Educación, con la gratuidad del ciclo de 2 a tres años este curso, de uno a dos años el que viene, y de o a uno en 2024, o con el descenso de las tasas universitarias o que se hayan duplicado las becas para estudiantes de la Universidad; o el Plan anticrisis para el campo y para las familias y empresas, para que puedan sortear este momento tan complicado que se vive en el mundo.

Mañueco defendía también el proyecto nacional del PP de la mano de Feijoó, del que destacaba que conoce los problemas y necesidades de los españoles, entre otras cosas, “porque viene aprendido”, y aseguraba que con el líder gallego “España y el PP van en la buena senda”

El presidente cargaba duramente contra Sánchez, del que decía que todo lo que hace últimamente “suena a chiste”, y señalaba que ante las “mentiras e incapacidad” del jefe del Ejecutivo central, los españoles buscan un referente que han encontrado en Feijoó, pero también en el PP, como se ha demostrado en las victorias populares en Madrid, Andalucía y Castilla y León.

“Solo hay un partido y un líder capaces de desalojar a Sánchez de La Moncloa: el PP y Núñez Feijóo”, decía.

Como Juan Palomo y el perro del hortelano

Mañueco proseguía con sus críticas hacia Sánchez por que sus políticas oscilan entre las de Juan Palomo (yo me lo guiso y yo me lo como) y las del perro del hortelano (que ni come ni deja comer). Y, al respecto, se refería a las políticas del agua, donde el Gobierno no tiene un plan hidráulica para España; a la política de incendios, llamando a los ministros para “insultarnos” y culparnos cuando el fuego era en Castilla y León, y asegurando que la culpa era del cambio climático, cuando el incendio se producía en una región gobernada por el PSOE.

Mañueco conversa con Alfonso Rueda en presencia de Díaz Ayuso y Juanma Moreno FOTO: Gustavo Valiente Europa Press

También echaba en cara Mañueco a Sánchez su política energética, y el cierre de hasta cuatro centrales térmicas en Castilla y León desde que es presidente, y que ahora, para ahorrar energía, pida a las Comunidades Autónomas que digan en qué hay que ahorrar.

Por todo ello, el presidente de la Junta, que también pedía un pacto nacional sobre la Sanidad “porque hacen falta médicos” reclamaba a Sánchez que aplique la cogobernanza.

“España necesita más economía y menos ideología; más gestión y menos propaganda; y más Feijóo y menos Sánchez”, finalizaba Mañueco.