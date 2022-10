Un total de 70 bodegas de 13 denominaciones y figuras de Castilla y León muestran su variedad y calidad en Barcelona

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Gerardo Dueñas, organiza la cuarta edición del Salón de Grandes Vinos de Castilla y León en Barcelona, con la participación de un total de 70 bodegas de 13 denominaciones de origen y figuras de calidad de la Comunidad que buscan mostrar su variedad en un evento destinado exclusivamente a los profesionales del sector y cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de ventas de las bodegas de la Comunidad.

Según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado, el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, visitó el IV Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León, organizado en el centro de Barcelona, que trata de posicionar a la Comunidad como referente en la elaboración de excelentes vinos y afianzar esta imagen en Cataluña.

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), Rafael Sáez, visita el Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León FOTO: Jcyl

Y es que Barcelona ha sido la ciudad elegida para celebrar la cuarta edición del Salón de Grandes Vinos al ser Cataluña la segunda comunidad autónoma en cuanto a consumo de vino per cápita, situándose solo por detrás de las Islas Baleares. Además, Cataluña es también un gran escaparate a nivel nacional e internacional para los vinos de Castilla y León, ya que hasta agosto de 2022 habían visitado esta zona de España casi diez millones de turistas, una gran parte de ellos extranjeros.

La Junta, en su objetivo de contribuir a la expansión del sector del vino de Castilla y León en Cataluña, ya que la cuota de mercado de las principales figuras de calidad vínicas de la Comunidad en esta zona es inferior a la que tienen en el conjunto de España, facilita a las bodegas participantes posibilidades de crecimiento comercial al poder contactar con más de 4.000 profesionales del sector y público aficionado con un consumo relevante en vino.

Entre los asistentes está todo el sector profesional de Barcelona y el resto de Cataluña, lo que incluye restaurantes, tiendas especializadas y vinotecas, hoteles, centrales de compra, grandes superficies, distribuidores y empresas del sector. También se ha invitado a las principales asociaciones de sumilleres de la comunidad catalana, así como a los más importantes grupos de cata y asociaciones de aficionados.

Un total de setenta bodegas, pertenecientes a trece de las figuras de calidad vínicas de Castilla y León, estarán presentes en Barcelona ofreciendo sus vinos a un público exigente y profesional que podrá conocer los diferentes perfiles de vino que se elaboran en la Comunidad. De ellas, 34 pertenecen a la DO Ribera del Duero, once proceden de la DO Rueda, seis de la DO Toro, cuatro de la DO Cigales y tres de la DO Cebreros. La misma cantidad de bodegas acudió de la DO León, mientras que de las DO Tierra del Vino de Zamora y Sierra de Salamanca asisten dos. Cierra la participación castellana y leonesa una bodega de la DO Bierzo, otra de la DO Arlanza, una de la DOP Valles de Benavente, otra más del Vino de Pago Urueña y una última del IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.