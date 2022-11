Valladolid se convierte en la Capital Mundial de las Tapas

Valladolid se convierte a lo largo de esta semana en la Capital Mundial de las Tapas al coger el XVIII Concurso Nacional y el VI Campeonato Mundial en el que se van a dar cita 61 cocineros de todos el mundo y donde se va a contar con la presencia de 13 estrellas Michelin en sus jurados. Un certamen que ha sido presentado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, quien ha estado acompañado por el chef Francis Paniego y el presidente de la Asociación de Hosteleros, Jaime Fernández.

A lo largo de este lunes y mañana martes, 45 cocineros del país competirán por ser la mejor tapa de España. El certamen se realizará en tres sesiones, una esta tarde, otra el martes por la mañana y la última el martes por la tarde. Por otro lado, el miércoles por la mañana tendrá lugar la competición mundial en la que participan dieciséis cocineros llegados de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Panamá, México, Ecuador, Singapur, la India, Emiratos Árabes, Egipto, Eslovenia, Reino Unido, Malta, Portugal y el ganador del Concurso Nacional de Tapas 2021 que representará a España: el vallisoletano Alejandro San José, de Habanero Taquería.

En esta ocasión, los jurados contarán con cocineros que suman trece estrellas Michelin, así como con expertos y representantes de diferentes asociaciones gastronómicas. Francis Paniego, que acumula cuatro estrellas Michelin en La Rioja y Andorra, será el presidente del jurado del Concurso Nacional y estará acompañado de la restauradora vallisoletana María José San Román, galardonada con dos soles Repsol; Miriam Hernández, cocinera-propietaria de La Casa del Pregonero de Chinchón y el chef Juan Pozuelo. A este jurado permanente se une hoy lunes un jurado alterno con María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE; el reportero Enrique Jiménez “Torito”; y Quico Taronjí, periodista y presentador de Aquí la Tierra de TVE.

El martes en la sesión matinal el jurado alterno estará compuesto por la chef Sacha Hormaechea, el periodista Jonatan Armengol, y Rafael García Santos de Lo Mejor de la Gastronomía. Mientras que por la tarde serán Iván Sanz de la bodega Dehesa de los Canónigos; la periodista Loles Silva, y Marti Buckley, colaboradora de The New York Times, The Gurdian y Food & Wines.

El alcalde de la ciudad ha destacado que una de las fortalezas del concurso es el hermanamiento de los restaurantes de fuera con los locales “esto va dejando conociemiento y el avance de las tapas de Valladolid es enorme”, mientras que el presidente del jurado, Francis Paniego ha asegurado que la tapa es el elemento más definitorio y “Valladolid es, sin duda, el lugar donde disfrutarlas y donde se pone en valor esta cocina que tanto nos representa”.

Festival Internacional de la Tapa

Todas las tapas participantes tanto en el Concurso Nacional, como en el Campeonato Mundial, se podrán degustar en 45 establecimientos hosteleros de Valladolid del 8 al 13 de noviembre en el Festival Internacional de la Tapa. Un año más, los cocineros del concurso estarán hermanados con locales de la ciudad que ofrecerán las creaciones de ambas competiciones. Además, el 12 y 13 de noviembre se podrán degustar las cuatro tapas ganadoras junto con dos bebidas por 15 euros.