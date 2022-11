Las Plataformas del Soterramiento en San Andrés y Langreo estudian iniciar movilizaciones en las oficinas de Adif en León

Las Plataformas por el Soterramiento del Ferrocarril en San Andrés del Rabanedo (León) y Langreo (Asturias) anunciaron que se encuentran estudiando la posibilidad de iniciar movilizaciones en las oficinas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de León.

En un comunicado conjunto emitido por ambas organizaciones en el día de hoy, denunciaron que, a pesar de que “el tren ha sido progreso desde sus inicios”, desde Adif y con el consentimiento de las administraciones “se está apostando por un progreso rentable económicamente a costa de acabar con los derechos básicos de las personas y de sus municipios”.

En en caso concreto de la Plataforma de Langreo, señalaron que “el Gobierno central ha anunciado muchas cosas”, pero no “no ha iniciado ni un solo trabajo desde hace cinco años” en un proyecto que comenzó 2009 con un presupuesto de casi 55 millones y un plazo de ejecución de 36 meses y para el que “tras desembolsarse ya 83,3 millones, aun faltan trabajos pendientes por 52 millones”. Además, la construcción del túnel concluyó en septiembre 2017 “y desde entonces no se ha reanudado, ocasionando una insalubridad importante y una falta de seguridad mayúscula debido al estado actual las obras”.

Por su parte la Plataforma de San Andrés, pidió que se cumplan las promesas de soterramiento asumidas hace 20 años “sin muros que dividan el municipio y devalúen las casas y barrios”, tal y como señaló que “se tiene previsto hacer con el barrio del Puente en Langreo”. “No queremos la creación de pasarelas inaccesibles, no queremos pasos inferiores que no son más que túneles sucios e inseguros, no queremos el retroceso económico de nuestros barrios y, sobre todo, no queremos retroceder hacia el estatismo cuando ya hemos empezado a caminar. Por eso, por un tren y una movilidad digna, queremos el soterramiento, pero no a cualquier precio”, apuntaron desde la Plataforma.