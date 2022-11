Presupuestos, por golpes al estado a la carta

Mi Gobierno pacta esta semana con los filoterroristas, cuyo jefe fue condenado por terrorismo y echa a la Guardia Civil de tráfico de Navarra, para conseguir los presupuestos. El Presidente de la Republica de Francia pacta con el terrorista, Jefe de los herederos de los terroristas, para que en Burdeos la Guardia Republicana desaparezca de allí, a cambio de la aprobación de los presupuestos de Francia. Esto es en efecto, el ejemplo de un Gobierno democrático y que respeta la ley y su constitución .

Mi Gobierno insulta la semana pasada a los jueces y los llama malversadores y esta semana el jefe del Gobierno no desautoriza a su ministra y la defiende diciendo estar orgulloso de su ley, del si es si, y por supuesto colabora y la avala delictivamente por calumnias a los jueces. El Canciller Sholtz de Alemania avala a su ministra que insulta y califica de malversadores a los jueces alemanes, no la desautoriza ni destituye fulminantemente y por tanto es cómplice de delito de calumnias a los jueces. Por supuesto es ejemplar esta actuación, siendo así mismo lo que debe ser una democracia europea.

Mi Gobierno aprueba ayer en el Congreso la desaparición del delito de sedición para lograr el acuerdo de aprobación de los presupuestos con quienes dieron un golpe de estado y fueron condenados por sedición, después indultados, aunque ellos y sus colegas, con los que negocia el Gobierno, no solo no están arrepentidos sino que prometen volver a dar otro golpe de estado. Así el Gobierno, encantado , facilita la impunidad para el sano objetivo de independizarse de sus socios golpistas.

El Presidente de la Republica de Francia y su primer Ministro aprueban en la Asamblea de la Republica la desaparición del delito de sedición para lograr la aprobación de los presupuestos de Francia, con quienes han dado un golpe de estado en una región de Francia y lógicamente fueron condenados por sedición, después indultados, contra todos los informes legales, pero además sin arrepentirse y asegurando volver a querer independizarse de Francia. El presidente de la Republica y su primer Ministro deciden encantados facilitar la impunidad a los golpistas, gracias a los cuales existe el Gobierno - pequeño detalle añadido -, para que logren su objetivo de independizarse de Francia. Una actuación como debe ser y modélica.

Mi Gobierno es advertido de que la deuda pública se desboca a más de 1,5 billones, la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo Mónica Hohlmeier afirma no saber que ha hecho mi Gobierno con 11.500 millones de euros, y el Comisario europeo de Presupuestos Johannes Hahn quiere saber en qué emplea el jefe del Gobierno los fondos europeos, mientras Bruselas prevé un frenazo del PIB español que solo crecerá un 1%, reduciendo a la mitad las estimaciones del Gobierno y el Banco de España secunda al BCE con el daño del impuesto a la banca en momento tan crítico financiero. Los presupuestos aprobados ayer, además de intercambiados y logrados con delincuentes, no son creíbles, según los " verdaderos expertos”, al no tener nada que ver las cifras de crecimiento que los avalen.

Portugal, Francia , Alemania, etc.. son advertidas de lo mismo, por las instituciones europeas, por no saber dónde están los fondos europeos. Piden saber dónde están 11.500 millones a cada país y quieren saber a qué destinan sus primeros ministros los fondos, pues no tienen noticia. También son advertidos de que sus estimaciones de crecimiento son la mitad de lo que dicen, les preguntan también, por qué ponen ahora un impuestazo a la banca y que por que aprueban presupuestos en estos días

que no corresponden al crecimiento de Portugal, Francia y Alemania. Estos países ni responden y además este es el buen ejemplo económico, de transparencia, de honestidad y de hacer bien las cosas con plena capacidad profesional, grandes conocimientos de la economía y de máximo rigor que hay que garantizar. Faltaría más....

Mi Gobierno ha sido advertido este lunes por el líder y portavoz del grupo parlamentario mayoritario de la Eurocamara de que “se envía una mala señal a Europa con la aprobación de la derogación del delito de sedición al ser más fácil romper la Constitución y no poder comprender por qué se adopta la visión separatista en la legislación nacional”. Así mismo ve inaceptable que el ministro del Interior se niegue a comparecer en la Eurocamara por lo de Melilla.

Los gobiernos de Portugal, Alemania, Francia e Italia han sido advertidos por el líder del grupo mayoritario del Parlamento Europeo por aprobarse en estos países ayer la derogación del delito de sedición, con las gravísimas consecuencias de desproteger sus constituciones, y no entender por qué quieren favorecer a los que quieren independizarse de Portugal, Alemania, Francia e Italia. Tampoco puede comprender por qué no acuden a la Eurocamara sus ministros de Interior para dar explicaciones sobre un grave suceso con muchos muertos en ciudades de esos países pegadas a la frontera no comunitaria, que es también, lógicamente, frontera de Europa. Evidentemente, es lo que sin duda ha de hacerse y es la manera necesaria de actuar en asuntos de tal gravedad e incomprensibles para el común de los mortales. Hay que ver... como es posible que no se entienda que estos países se comportan ejemplarmente, defienden la Constitución, la ley, la democracia, y defienden sus naciones como hay que hacerlo, con esta magnífica y ejemplar forma de actuar... faltaría más....

Mi Gobierno, a través de la secretaria de estado de Igualdad, esta semana pide a los medios de comunicación que no informen de la reducción de penas, que están provocando la salida anticipada de delincuentes violadores; aguanta ayer que el jefe terrorista con el que pacta el Gobierno diga que sin independentistas de izquierdas del País Vasco y de Cataluña no hay Gobierno del partido socialista obrero español y que ese Gobierno es gracias a lo que " quieren marcharse de España " - estos obteniendo, además de sacar la Guardia Civil de Navarra, también 420 millones para los pensionistas no contributivas, 4 millones para memoria democrática y más dinero para promocionar el circo en lengua local - pero lo insólito es que no necesitaría de ellos. Además esta semana queda infiltrado - gravísimo - todo el archivo del ministerio de economía y en el Parlamento Europeo los socialistas avalan los informes de las supuestas escuchas a los independentistas .

Imaginemos a los primeros ministros de Alemania, Francia, Portugal, Holanda o Gran Bretaña - donde dimiten dos primeros ministros en dos meses por solo equivocarse por hacer fiestas en la pandemia o por equivocar el enfoque de la economía -, que consintieran y promovieran todo lo que nuestro primer Ministro ha hecho en lo que describe el párrafo anterior y todo el resto del artículo..... evidentemente es lo que hay que hacer y cómo debe actuar un primer Ministro... de lo contrario no sería un buen demócrata...

Pido perdón a las naciones - que lógicamente son verdaderas democracias y cumplidoras de su Constitución y leyes - en las que trato de hacer una equivalencia con la psicótica situación cada día en España, pues lo que aquí ocurre no tiene nada que ver con ideologías o modos políticos legítimos de acometer los problemas. Esto sobrepasa cualquier análisis lógico. Por cierto, ayer los socios del Gobierno han insultado gravemente al Rey en la tribuna del Congreso y el Jefe de Gobierno callado. Un presidente del Gobierno que una y otra vez pacta con quienes han delinquido sediciosamente - reconfirmando plenamente no querer jamás otros socios

- y que además reafirman querer independizarse y destruir España sin arrepentimiento alguno, y lo que pacta son ataques directos a la Constitución y a dejar inerme el estado de derecho. Un presidente de Gobierno que es actor directo de un ataque y golpe al estado y actor principal de una alta traicion al Estado. No solo pacta un sofisticado y venezolano método de vaciamiento de la ley, sino que continúa reafirmando la sociedad con todos los delincuentes para el siguiente paso que, sine qua non, exigen de quiebra plena y desaparición de España . ¿ Como se puede llamar a esto? Un “proces” y hoja de ruta ahora a nivel nacional, dirigido por el presidente del Gobierno aliado de los golpistas y filoterroristas, para deconstruir en cualquier ámbito, y en todos los niveles y planos, los pilares de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Un Gobierno que sublima la alta traicion, la mentira y el mal.

¿Por que tiene España esta mala suerte con lo bien que podemos hacer las cosas unidos y con objetivos ilusionantes y honestos? Propongámonos con carácter urgente la búsqueda del bien, que los españoles, de una vez, merecemos.