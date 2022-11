El Aguilar Film Festival rinde homenaje al cine mexicano

La 34 edición de Aguilar Film Festival (AFF), que se desarrollará del 2 al 10 de diciembre de 2022 en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, volverá a apostar por colaborar con otros festivales para diseñar su programación.

Un acertamen que, como novedad, dedicará en esta ocasión una programación especial al Festival de Monterrey, con tres sesiones comisariadas por la programadora mexicana Narce Ruiz, que además formará parte del jurado de la Sección Oficial. En total, serán doce los cortometrajes rodados en México durante los últimos años los que se podrán ver en el Cine Amor: A par del río, Azahar, Bicis blancas, Canibalismo, Güelito, Tino, Tierra, Lolyta, No tocar, Pacífico, Inés y Graciela y Lecciones sobre el uso incorrecto de los objetos.

Bogoshorts

Por otro lado, el AFF mantiene la colaboración con Bogoshorts, el Festival Internacional de Cortometrajes de Bogotá, que se celebra casi en las mismas fechas en la capital

colombiana y con quien se ha programado una sesión conjunta. En esta ocasión, Nexos -que así se denomina este apartado- incluirá dos producciones colombianas y otras dos españolas, dirigidas todas ellas por mujeres. Se trata de Two spirits y Lucía, de las colombianas Mónica Taboada Tapia y Victoria Rivera, y Ellas y Son, de las realizadoras españolas Marta Aledo y Marta Nieto.

También tiene continuidad el acuerdo con el British Council que cada año lleva hasta Aguilar algunos de los mejores cortometrajes del Reino Unido. Así, las obras nominadas para los premios BAFTA de este año en diferentes categorías estarán presentes en el certamen aguilarense a través de dos sesiones en las que se podrá disfrutar de un total de siete películas en formato corto.

Gijón

De igual forma, la alianza que, desde hace más de tres años, Aguilar Film Festival mantiene con el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), tendrá especial protagonismo en el evento cinematográfico que se celebrará en la localidad palentina. Países Escandinavos, Finlandia, Países Bálticos y Portugal ya han sido objeto de este programa que en 2022 centrará su mirada en Bertrand Mandico, referente de la cinematografía francesa por su estilo iconoclasta, imaginativo y muy personal. Para reconocer la trayectoria de este cineasta, el AFF ha programado una sesión en la que se podrán ver tres de sus creaciones: Boro in the box (2011), Living still life (2012) y el mediometraje metacinéfilo Ultra pulpe (2018).

Clermont-Ferrand

Finalmente, y como todos los años, el AFF vuelve a apostar por poner en contacto al público aguilarense con uno de los festivales de cortometrajes más prestigiosos del mundo, Clermont-Ferrand. En esta nueva edición del certamen, los más pequeños podrán ver una sesión programada por el afamado certamen galo que proyectará un total de seis cortos: Ursa-Nordlysets Sang, Saka sy vorona, Luna llena, Lion bleu, Avant Card y Spacapufi.