Celebrando la Constitución en Jaén

Hemos participado este lunes en Jaén, desde la iniciativa ciudadana " De español a español por la Constitución “, en el “Foro Jaén de opinión y debate”, en la sede del Colegio de Arquitectos de Jaén, dentro del ciclo “Constitución, Monarquía y Democracia “.

Ha sido una magnífica ocasión de celebrar nuestra Constitución pocos días antes del seis de diciembre y agradecemos muchísimo al presidente del Foro, Pablo Carazo Martinez de Anguita y a su coordinador Alfonso Rojas Salcedo .

Hemos aprendido y reafirmado cosas fundamentales de nuestro compañero de mesa el Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, José Angel Marín Gámez; como que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que son las normas básicas que hay que conservar, porque permiten la convivencia, poniéndonos un ejemplo muy gráfico como es el de las reglas del juego, para jugar al fútbol.

El derecho está basado en la " bona fides”, “la buena fe”, y la Constitución nos permite convivir pacíficamente y de forma civilizada. La Constitución no es un paraíso bucólico, y entra en la escena jurídica para limitar y controlar el poder. Nos dijo el profesor, que aquí falta “lealtad” constitucional y sin “lealtad” constitucional, no hay “sentimiento” constitucional, y sin el no hay " orden " y " convivencia”. Nos habló de la infantilización del poder y que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la Constitución española “garantiza” los derechos, que es algo más importante aún que la “declaración” de esos derechos. Nos habló que la idea de " consenso” se ha perdido y que no debe primar nunca la política sobre la ley. La detentación del poder es ajeno a la Constitución y las reformas que se están haciendo son muy preocupantes. Los partidos están interesados en " ocupar” las Instituciones, no en que “funcionen”. El interés de ocuparlas, es para sus redes clientelares.

Ahora el “caciquismo” se ha convertido en " clientelismo " voraz, y nos concluyó su magistral discurso enunciando el deterioro constitucional en las más altas instancias institucionales, como por ejemplo el Parlamento, que es lo peor desde Canovas. Las cosas no solo se cambian con cambiar el Gobierno, se cambian cambiando más cosas...

Junto a todo ello, por parte nuestra quisimos María Jesús Prieto-Laffargue, y yo, hacer una relación de HECHOS ocurridos en los últimos diez días en España, a saber :

Supresión del delito de sedición y vía libre por tanto a los golpistas sediciosos, como exigencia de dichos sediciosos, socios del Gobierno, para la aprobación de los presupuestos . La Guardia Civil de tráfico desaparece de Navarra, también como exigencia de los filoterroristas, socios del Gobierno, para la aprobación de los presupuestos, y gravedad supina añadida : no necesitaría el Gobierno de ellos y sin embargo ya no “sospechosamente” sino “expresamente” los incluye, para la consecución conjunta de un plan de destrucción de la Nación. Las pruebas irrefutables como esta, lo demuestra a las claras.

Cerca de 2000 millones para Cataluña y País Vasco, como contrapartida para la aprobación de los presupuestos, sin que las demás regiones reciban nada. El Gobierno sigue amparando la desobediencia al cumplimiento de la sentencia del 25 por ciento de español en Cataluña. Ataque a los jueces desde el Gobierno, a

consecuencia de la ley del si es si, llamándoles prevaricadores por las acusaciones vertidas contra ellos y esto se llama delito de calumnias. El Presidente del Gobierno avala todo ello por lo que se convierte en cómplice de calumnias. El Gobierno engaña masiva y despiadadamente, a los españoles, en la viabilidad de los presupuestos, pues no exista crecimiento que lo avale, - por tanto presupuesto imposible-, como denuncian los principales organismos nacionales e internacionales. Subida del 40% de la cesta de la compra y se oculta la gravedad social de la realidad de España, “cortocircuitándola” con continuos desmanes, así mismo gravísimos, cada hora, como demostramos aquí . Nuevos ataques gravísimos al Rey en el Congreso. y el jefe del Gobierno calla, ergo, cómplice de los mismos. Europa, al más alto nivel, reclama que se sepan dónde están 13000 millones, y el gobierno calla. Continúan las disminuciones de penas a los violadores, y el gobierno calla. Chantaje y ataque del gobierno al CGPJ y al TC. No se le hace caso al Comisario europeo de Justicia para que los jueces los elijan los jueces. Todas las Instituciones asaltadas por el Gobierno: RTVE, Abogacía del Estado, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, INE, CIS.

Se exige, provocando ataque a la libertad de prensa, desde el Gobierno, no dar información de los casos diarios de rebajas de penas a los violadores. Se impone por decreto que un niño pueda ser niña o al contrario y que lo elija a la carta. Mentira del Gobierno descubierta por medíos extranjeros sobre la tragedia de Melilla. País Vasco dice que es nación y quieren derecho de autodeterminación, y el Jefe del Gobierno calla, cómplice directo de este ataque frontal a la Constitución y a la unidad de España. Más condenados terroristas llevados al País Vasco ilegítimamente. El Jefe terrorista del partido que pacta con el Gobierno todos los días, dice que existe el Gobierno gracias a ellos y a los sediciosos independentistas catalanes. El Jefe del Gobierno calla ¡escandalosamente!

Relatados todos estos hechos, el pasado lunes, en foro público, volvemos el martes a Madrid y en la radio no salimos de nuestro asombro cuando escuchamos cinco noticias abyectas y escandalosas que se producen el mismísimo martes, a saber: Asalto del Gobierno al Tribunal Constitucional nombrando para dicho Tribunal a un Ministro recién salido del Gobierno y otra persona que también ha trabajado hasta hace poco para el Gobierno. Un consorcio periodístico con der Spiegel, Le Monde demuestran que hubo al menos un muerto en suelo español en Melilla, dejando en evidencia la mentira flagrante del Gobierno. Echan del Congreso a una diputada por llamar filoetarras a los que se sientan en el Congreso, y proceden del terrorismo. Nueva polémica de Escriva teniendo en contra a ministra de Trabajo, socio de Gobierno Podemos, y sindicatos. El Tribunal Supremo no da la razón al Gobierno en relación a la rebaja de condenas de la ley del solo si es si.

El miércoles y jueves, el ministerio de Igualdad organiza campaña de un millón de coste, insultando a la policía , aparecida en el ayuntamiento socialista de Ubeda. Se retira publicidad de vino donde aparece una mujer, y que lleva catorce años en el mercado. La ministra Montero acusa de “cultura de violacion” a la oposición y la presidenta del Congreso no la echa como se hizo dos días antes con una diputada por llamar filoetarras a quienes ejercen de tal. Ayer mismo se nombra desde el Gobierno presidente del puerto de Barcelona, con un gran sueldo, a un imputado que hizo preparativos del golpe de estado del 1 de Octubre. La OCDE afirma que la media de subida fiscal ha sido del,0,4%, pero en España ha sido del 1,7%. Brokers europeos ven el fantasma comunista en España. También se descubre que hace una semana se manda una carta al presidente del Gobierno con elementos pirotécnicos al igual que ayer mismo llegan otras cartas a la embajada de Ucrania y

a varios puntos en Madrid, al parecer con material explosivo, pero la llegada hace una semana a Moncloa se conoce ayer, sin haberse denunciado por el Gobierno en el momento, como es lo procedente. Mientras se juega el España , Japón, el Gobierno acelera la derogación del delito de sedición para tenerlo hecho este mes y tumban en el Congreso las enmiendas de la oposición. El Presidente del Gobierno obliga al presidente de Aragón - que dijo el miércoles que a España le hubiera ido mejor sin Sánchez - a rectificar el jueves sus críticas sobre el Jefe del Gobierno de un día a otro, y hoy rectifica por segunda vez tras la de ayer. Los expertos confirman que el paro que dice el Gobierno está distorsionado.

¿Caben mayores barbaridades, y ataques frontales a la Constitución y al estado en los últimos doce días, en los últimos cinco, y en las últimas horas?

Pedimos al presidente del Gobierno de nuevo y lo venimos haciendo constantemente, desde la sociedad civil, en los últimos tres años, que deje a sus socios letales, socios delincuentes terroristas y sediciosos y socios neo comunistas, para pactar con quienes respetan la Constitución y la ley. No es cuestión de ideologías, hace mucho tiempo que no lo es. El partido que le apoya lo ha deshecho, y amordaza al discrepante como se ve hoy. Es cuestión de que dos no pactan si uno no quiere. Y desde luego no se sigue pactando irrefrenablemente con los mismos socios, los destructores de España, si uno no sigue queriendo hacerlo. Por tanto, al no rectificar, al querer seguir las exigencias de sus socios, se hace cómplice absoluto de dichas exigencias, y al hacerse cómplice de dichas exigencias encabeza por pasos bien medidos los planes de delincuentes así sentenciados y ello no tiene calificativo más que el de alta traición a los españoles, y además sumando el engaño con un programa absolutamente distinto cuando concurrió a las elecciones. ¿Prometió en campaña, por ejemplo, acabar con la sedición para permitir un nuevo golpe de estado o prometió no pactar jamás con los que cometieron rebelión y sedición, como públicamente constatamos todos los días en sus promesas antes de su elección?

No tiene explicación alguna tal diarrea legislativa contraviniendo informes preceptivos o ni siquiera leyéndolos, no avisando a los sectores involucrados, no negociando con los que cumplen la ley, ignorando su minoría, la más pequeña de su partido en democracia, pero actuando como si tuviera mayoría absoluta propia en forma de apisonadora. Cercenando todos los caminos institucionales y de libertades, cercando los últimos que quedan por colonizar y así hasta la asfixia de la democracia. La realidad se presenta ya preclara y con su plan perverso asomando de golpe y sin velos. Venezuela ya no en lontananza, sino a tiro de piedra. Pida perdón por su alta traición a los españoles. La Constitución y la mínima decencia se lo exigen. Es incompatible su acción diaria, como aquí queda demostrado, con la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Que gran lección de lo que significa la Norma Suprema, y de lo que debe ser el cumplimiento de la Constitución nos han dado en Jaén. Ello está hecho para gobernantes que anteponen la obvia obligación de la “Bona Fides” a cualquier veleidad, y que creen en lo que es la alta responsabilidad de su cargo como mandato en búsqueda del bien común. Si ni se cree en lo fundamental, apaga y vámonos.