Sin rastro del piloto del ultraligero desaparecido en Valladolid

Han pasado ya doce días desde que un ultraligero con dos personas a bordo, el teniente de alcalde de la localidad vallisoletana de Geria, Guillermo Álvarez, y la hija de los propietarios del restaurante del aeródromo de Matilla de los Caños, Beatriz Cantos, se precipitara a las aguas del río Duero a la altura del municipio de Villamarciel, donde fue localizado el aparato en cuyo interior de encontraba el cuerpo sin vida de Beatriz pero no así el de Guillermo, del que nada se sabe ún mientras se continúa cn la búsqueda.

El ultraligero despegó del aeródromo de Matilla de los Caños el 17 de diciembre y se le perdió de vista ese mismo día aunque no fue hasta el día siguiente cuando se precipitó todo al ver que no el aparato no regresaba a su lugar de origen.

Desde hace días trabajan en la zona varios equipos de rescate y desde el lunes varios drones de la Guardia Civil y los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que recorren en lancha la superficie del río donde sospechan que puede encontrarse el cuerpo.

Además, han regresado a la zona los perros de la Unidad Cinológica Central, que son capaces de detectar restos de seres humanos sumergidos en el agua y que recorren zonas próximas a donde apareció el ultraligero y van bajando paulatinamente.

Las patrullas a pie siguen supervisando las orillas del río y cuentan con la colaboración del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias 112.

Un cable, que se quedó enganchado en un ultraligero hallado en el río Duero en Villamarciel (Valladolid), “tuvo mucho que ver con el accidente” de la aeronave, según la Delegación del Gobierno.