La Oscyl participa esta semana en la 34 Semana Internacional de la Música de Medina del Campo

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará el jueves 6 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal ‘Emiliano Allende’ de Medina del Campo, bajo la batuta de Leonard Wacker, alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde 2024, en la Cátedra de Dirección “Zubin Mehta”, con el apoyo de Aline Foriel-Destezet, que dirige el profesor Nicolás Pasquet Disfruta de beca Fundación Albéniz. Además, ha ganado el tercer premio en el II Concurso de Dirección de Juventudes Musicales de España, en 2025 y ha sido asistente de la Beethoven Orchester Bonn, la Duisburger Philharmoniker, la Oslo Philharmonic y la Staatskapelle Dresden, entre otras.

En el concierto participará el violinista Luis María Suárez, concertino de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Reconocido por su versatilidad, compagina su actividad como solista y músico de cámara con colaboraciones como concertino invitado en destacadas orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, la Orquesta Nacional de España, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Extremadura o la Filarmónica de Dresde.

El programa que interpretará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León incluye tres obras de Wolfgang Amadeus Mozart (1576-1791), como son la Obertura de la ópera Don Giovanni y el Concierto para violín n.º 5 en la primera parte del concierto, para finalizar con la Sinfonía n.º 41 do mayor en la segunda parte.

Las entradas para el concierto, a un precio de 15 euros, se pueden conseguir por internet a través de www.auditoriomedinadelcampo.es y en la taquilla del Auditorio Municipal ‘Emiliano Allende’ de Medina del Campo.

34 Semana Internacional de la Música

Del 3 al 9 de noviembre, la Semana Internacional de la Música de Medina del Campo está ofreciendo un atractivo programa con siete conciertos de abono incluido el de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Dentro de la programación, ayer lunes 3 se ofreció el espectáculo “Fandango”, un homenaje al compositor Luigi Boccherini. Hoy martes actuará el prestigioso Cuarteto Gerhard, con obras de Tomás Luis de Victoria, Shostakóvich y Beethoven. El miércoles 5, la Gala Lírica de Ópera y Zarzuela reunirá a la soprano Alexandra Zamfira, el barítono Javier Blanco y el pianista Rubén Fernández Aguirre, ofreciendo dúos y arias de autores como Mozart o Donizetti.

El jueves 6 será el turno de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un programa íntegramente dedicado a Mozart, bajo la dirección de Leonard Wacker y con Luis María Suárez como violinista solista. El viernes 7, el pianista Alberto Rosado interpretará obras de Bartok, Ligeti y Kurtag, en un diálogo entre los grandes compositores húngaros del siglo XX.

El sábado 8 será el turno de la Orquesta Barroca de Sevilla, con un repertorio centrado en Vivaldi, para finalizar el domingo 9 de noviembre, con la pianista Sandra Cebrián, natural de Medina del Campo, que pondrá el broche de oro con un programa de gran exigencia técnica que incluye Carnaval de Viena de Schumann, Rapsodias de Brahms y la Sonata nº 6 de Prokófiev.