La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante lo que se avecina a partir de hoy y durante el fin de semana

Parece que este año el tradicional "veranillo" de San Martín, santo que se celebra cada 11 de noviembre, este año no se va a llevar a cabo como tal y tocará abrigarse.

Y es que el tiempo ha pegado desde ayer un giro radical en España, en general, y en Castilla y León, en particular, con abundantes lluvias y fuerte viento, derivado del paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prolongarán al menos hasta el sábado en prácticamente todo el país.

Borrascas que dejarán copiosas precipitaciones acompañadas de tormenta, especialmente en el noroeste de la Península Ibérica, y con temperaturas que experimentarán un "notable descenso", propios de la época otoñal. Sobre todo hoy que bajarán entre 8 y 10 grados, además de favorecer la aparición de nieve en las zonas montañosas de la mitad norte peninsular con una cota que bajará desde los 2.000 metros hasta los 1.500 metros.

Y es que este jueves llega una "masa de aire más fría tras el paso del frente" lo que provocará este brusco descenso de los termómetros.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos a nuboso, y probabilidad de brumas o nieblas matinales en cotas altas, con precipitaciones, débiles o localmente moderadas, principalmente en zonas de montaña, tendiendo a remitir al final del día. Cota de nieve por encima de 1600 a 1800 metros.

Las temperaturas bajan en todas las provincias, donde las mínimas oscilarán entre los 8 grados de Zamora y los tres grados de Ávila, y no se descartan heladas débiles en montaña. Las máximas pegan un bajonazo también y no se superarán los 14 grados que se alcanzarán en Valladolid, Zamora o Palencia. Además, en Soria se quedarán en los diez grados durante las horas centrales del día.

El viento soplará del oeste y suroeste, y será flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte, tendiendo a disminuir de intensidad al final del día.

El viernes un nuevo frente entrará por el oeste peninsular con lluvias nuevamente abundantes y persistentes en el noroeste de España y en Castilla y León, así como en zonas montañosas del centro de la Península. Las temperaturas se mantendrán frías y bajarán otr poco más tanto las máximas como las mínimas, por lo que tocará ponerse prendas de abrigo, mientras que cota de nieve aparecerá a partir de unos 1.800 metros.

Durante el sábado el frente continuará su avance, con lluvias en el norte, sobre todo en el Cantábrico oriental y temperaturas también frescas, que el domingo pegarán un nuevo bajonazo, sobre todo las mínimas que podrían bajar de los cero grados en algunas capitales de provincia como Soria.