Lo nunca visto en política: Quieren echar al alcalde de un pueblo palentino por el reparto de unas tierras comunales

La política no deja de sorpender cada día. Si en España la situación es más que complicada, debido a la polarización existente, y más aún con los casos de corrupción que rodean a Sánchez, desde su Gobierno, el PSOE o su propio entorno familiar, lo cierto es que en el ámbito municipal, también se están produciendo situaciones rocambolescas que rozan e incluso superan el sainete, y que pone una vez más en tela de juicio la función de la política, que se aleja de su misión principal que no es otra que servir a los ciudadanos

Es lo que va a ocurrir hoy en Ledigos, un pequeño pueblo de la provincia de Palencia, situado en pleno Camino hacia Santiago, donde viven apenas sesenta habitantes.

Y es que el Ayuntamiento de este municipio tendrá hoy un pleno especial en el que se va a debatir una moción de censura para echar a su alcalde, Jesús Carmelo Campos, del partido Palencia Tierra Viva, cuanto menos singular.

Una iniciativa que presenta concejal Adrián Quintanilla que es del mismo partido que el regidor.

El conflicto se produce en un municipio con solo tres concejales electos (dos de Palencia Tierra Viva y uno del Partido Popular) y ha estallado, según la versión del alcalde, por el reparto de los bienes comunales, que son las tierras municipales arrendadas tradicionalmente entre los vecinos.

El primer edil califica el pleno de "histórico" y ha denunciado que la moción no se debe a una mala gestión, sino a su negativa a aceptar un reparto desigual de las tierras comunales.

Campos asegura que defiende un reparto justo e igualitario de los bienes comunales para todos los vecinos, apegado a la ley, y acusa al concejal de su grupo, Adrián Quintanilla, "de buscar un uso inapropiado y clientelar de las tierras".

En este sentido ha lamentado que la moción, que saldrá adelante con el apoyo del único concejal de la oposición, Jesús Evelio Dujo (PP), sirva para "conformar una alianza cuyo único punto de acuerdo es cambiar el modelo de reparto actual"