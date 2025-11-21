La Aemet pone sobre aviso a cuatro zonas de Castilla y León por nevadas copiosas

El frío ha entrado de sopetón en buena parte de Castilla y León durante esta semana, y parece que lo h ahecho para quedarse varios días más, algo que es normal dada la época del año en la que nos encontramos.

A este tiempo gélido, que parece más aún por el aire que ha aumentado la sensación térmica de frío, se le ha sumado la nieve que ha caído de manera abundante y copiosa en el norte de la comunidad, sobre todo en la zona cantábrica de las provincias de León, Palencia y Burgos, donde ya hubo bastantes problemas de circulación en carreteras de la red viaria, sobre todo de montaña, pero también en tierras sorianas.

Para este fin de semana, la situación parece que mejora algo, sobre todo el domingo, donde se espera un aumento de las temperaturas en general, debido a las lluvias que se esperan durante la jornada.

Pero mientras tanto, este viernes la situación seguirá siendo complicada por el frío y la nieve en las provincias de León, Palencia, Burgos y Soria, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha lanzado otros tantos avisos meteorológicos para hoy en estas provincias de la comunidad.

La previsión de la Agencia habla de que el día amanecerá en el nordeste y extremo norte nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ser persistentes en el extremo norte. En el tercio este y Sistema Central el cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en el resto intervalos nubosos.

La cota de nieve se situará de 500 a 700 metros en el este y 700 a 900 metros en el resto de Castilla y León.

Igualmente, se espera que haya bancos de niebla en zonas altas, mientras que las temperaturas bajan un poco. Las máximas no pasarán d elos 9 grados que marcará Zamora mientras que Burgos será la capital de provincia más fría con cuatro grados de máxima durante las horas centrales del día.

En cuanto a las mínimas, salvo Valladolid y León, que llegarán hasta los cero grados, en el resto estarán bajo cero pero no bajarán de los dos bajo cero que marcará Ávila.

Se esperan heladas débiles, pueden ser moderadas en zonas de montaña. El viento soplará del norte y noroeste, y será moderado.

En cuanto a la nieve, se espera una acumulación de 25 centímetros en 24 horas a partir de los 900 metrosen la cordillera cantábrica de Burgos. Mientras que en la zona norte Burgos-Burgos y en Condado de Treviño la acumulación de nieve en 24 horas será de 5 centímetros por encima de 600 metros. En la ibérica de Burgos será también de 5 centímetros en un día pero a partir de los 1000 a 900 metros. Finalmente, en la meseta de Burgos la acumulación de nieve en 24 horas será de 4 centímetros y en cualquier cota, aunque según la Aemet serán menos probables en el sur de la zona, en el norte localmente se pueden superar los 5 centimetros

La alerta en estas zonas de la provincia de Burgos, donde seneucentran localidades como Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Villasana de Mena, Lerma, Salas de los Infantes, Briviesca, Pradoluengo, se mantiene hasta las doce del mediodía de hoy.

Al igual que en la cordillera cantábrica de León, donde se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 15 cm en zonas como Posada de Valdeón, Riaño, Puebla de Lillo, , La Pola de Gordón, Villamanín o Villablino. Los acumulados se esperan a partir de los 900 metros.

En la provincia dpalentina se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 10 cm hasta las doce del mediodía de hoy en la zona cantábrica de Palencia. Los acumulados se esperan a partir de los 900 metros.

Y en la ibérica de Soria, la alerta también se dará por finalizada a las 12 horas de hoy en lugares como San Leonardo de Yagüe, Covaleda, Vinuesa, Ágreda, Ólvega o Ciria, y se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros. Los acumulados se esperan a partir de los 900 metros.