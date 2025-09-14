La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por altas temperaturas

Castilla y León termina esta semana que ha sido fresquita en lo climatológico para esta época, con fuertes vientos y noches frías enmuchos puntos, con temperaturas al alza.

De hecho, la mayor parte de las provincias recuperarán valores cercanos a los 30 grados a partir de hoy que incluso irán subiendo los próximos días de la próxima semana, según avanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tal es así que la semana del 15 al 21 de septiembre se presenta con tiempo anticiclónico y estable. Las temperaturas serán superiores a las normales para esta época del año en prácticamente todo el país.

Pero mientras llega este lunes, la previsión de la Aemet para este domingo habla de que el día amanecerá con el cielo poco nuboso o despejado. Sin descartar algún banco de niebla matinal en valles del norte.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el noroeste y en ligero descenso en el sureste, que oscilarán entre los 10 grados de Burgos y los 14 de Zamora, mientras que las máximas suben de forma moderada aunque será más acusado el ascenso en zonas de montaña del norte.

Ávila tendrá la máxima más baja con 28 grados entre las capitales de provincia mientras que Zamora, con 32 grados, se lleva la palma y será donde más calor haga este domingo en la comunidad, con el sol brillando en todo lo alto.

El viento será del oeste y flojo en general.