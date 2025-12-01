La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por fuertes lluvias en este inicio de diciembre

Este lunes entramos en diciembre, el último mes del año, y en el que comienza el invierno también, justo antes de Navidad, aunque el denominado invierno meteorológico transcurre entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero.

Una época del año en la que hace frío y toca abrigarse, sobre todo e la mitad del país para arriba. Si bieb, desde la Aemet avanzan que hay entre un 60 y un 70 por ciento de probabilidad de que este invierno sea más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 por ciento de que sea más frío.

Además, en cuanto a precipitaciones, la Aemet apunta que no está claro como será, sobre todo en el norte, aunque sí que avanza que en el suroeste peninsular hay un 40 por ciento de probabilidad de que sea un invierno más seco de lo normal, frente a un 25 por ciento de que sea más lluvioso.

Pero dicho esto, lo cierto es que el final del otoño meteorológico ha venido cargado de lluvias y de bastante frío, lo que es una buena señal para los amantes de las setas. Pero también de nieve,sobre todo en la cordillera Cantábrica de la provincia de León, así como en la de Palencia y Burgos, pero algo menos, y han hecho acto de presencia las primeras nieblas, de momento no muy espesas.

Pero dicgo esto, la Aemet habla de que este primer día de diciembre

amanecerá con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día.

También se esperan brumas y bancos de niebla matinales en áreas de meseta.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, con Ávila y Soria marcando las más bajas con hasta -4 grados, por los -1 grados de Valladolid y Palencia.

Las máximas, por su parte, suben en el tercio sur y zonas de montaña, y sin cambios o en descenso en la meseta. En las ciudades de Salamanca y Zamora se podrán alcanzar los 12 grados durante las horas centrales del día mientras que en León y Burgos apenas llegarán a los 5 grados de máxima.

Se esperan igualmente heladas generalizadas y el viento soplará flojo y será variable, tendiendo a moderado del suroeste.

No hay avisos por fenómenos adversos en ninguna de las nueve provincias de la comunidad pero se esperan fuertes lluvias a partir de las seis de la tarde,según la Aemet en varias zonas de Castilla y León, sobre todo de las provincias de León, Zamora y Palencia.

Lloverá bastante en la comarca del Bierzo, como Fabero, Cacabelos, Páramo del Sil, Vega de Espinareda, Villablino, Ponferrada así como en la zona de Astorga, La Bañeza, en la propia ciudad de León y más al norte en La Robla, Pola de Gordón, Villamanín, Boñar, Cistierna, Riaño o Puebla de Lillo.

En tierras palentinas se espera agua en Guardo, Congosto de Valdavia, Cervera de Pisuerga o Barruelo de Santullán mientras que en la provincia de Zamora hay previsión de lluvias en la comarca de Sanabria (Puebla, Galende, Hermisende...) así como en Villardeciervos, Alcañices, Fermoselle o Montamarta. En Zamora capital hay un 60 por ciento de probabilidad de lluvias por la tarde.

Unas precipitaciones que ya en la madrugada del martes se extenderán prácticamente a toda la comunidad, menos en la provincia de Soria, donde la probabilidad de que caiga agua es menor.