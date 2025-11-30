Castilla y León pone sus ojos en Alemania para atraer inversiones

Castilla y León pone sus ojos en Alemania para reforzar las exportaciones y atraer nuevas inversiones.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, realiza una visita económica y comercial en tierras alemanas que arranca mañana y se prolongará hasta el martes, acompañado del viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina y responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Alemania es el sexto destino más importante para las exportaciones de Castilla y León, y también es «muy importante», en palabras del consejero, desde el punto de vista de las importaciones.

"Es un país que nos interesa mucho porque lógicamente gran parte de nuestras exportaciones siguen vinculadas a la Unión Europea y Alemana», afirma.

Allí, la delegación tendrá contacto con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los ‘Lander’ con mayor dinamismo económico de Alemania.

Entre ellas, una reunión en Munich con el ministro para Asuntos Europeos e Internacional de Baviera, y con el Ministerio Bávaro de Economía, Desarrollo Regional y Energía para impulsar la colaboración en sectores emergentes y aumentar las exportaciones de la Comunidad en Alemania.

Asimismo, esta misión institucional prevé encuentros con la Asociación Empresarial de Baviera; el Consejo que coordina las Cámaras de Comercio e Industria del Estado Federal; y el Consejo Económico de Baviera - Asociación Bávara para el fomento de la economía y apoyo a los empresarios. Además, mantendrá reuniones de trabajo con distintas empresas para la presentación de Castilla y León como socio estratégico y la captación de inversiones.

Esta es la agenda de trabajo del consejero de Economía y Hacienda para el lunes 1 de diciembre:

8:30 Reunión con Volker Leinweber, director, y Frau Lisa Zölch, Responsable de Comercio Exterior de la Asociación Empresarial de Baviera (equivalente a la representación de la patronal económica)

10:00 Reunión con Christoph Angerbauer. Miembro del Consejo y Director del Departamento de Internacional, Industria, innovación y Emprendimiento de la BIHK (equivalente al Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Baviera) que aglutina y coordina 9 Cámaras del Estado Federal.

11:30 Ministerio Bávaro de Asuntos Europeos e Internacionales. Reunión con Eric Beißwenger, ministro para Asuntos Europeos, y Julie Grill, Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales.

12:30 Reunión con Steffen Görig de Quantum Capital

13:30 Ministerio de Economía, Desarrollo Regional y Energía de Baviera. Reunión con Gudrun Weidmann, Directora Ministerial y del Departamento de Internacionalización y Política Local.

16:00 Reunión con Angelika Niebler, presidenta, y Mr. Michael Hinterdobler, secretario general del Consejo Económico de Baviera- Asociación Bávara para el fomento de la economía y apoyo a los empresarios (Equivalente al Consejo Económico y Social).

17:30 Visita a las instalaciones de la empresa Wacker Biosolutions.

Para el martes, la agenda de la delegación se centra exclusivamente en encuentros con inversores alemanes y empresas con el objetivo de destacar las ventajas de Castilla y León como socio estratégico y facilitar inversiones alemanas en la comunidad: