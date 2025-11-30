La Junta intensifica sus acciones para favorecer el retorno de los castellanos y leoneses en el exterior

El Gobierno regional aumenta los apoyos a las comunidades de castellanos y leoneses en el exterior un 40 por ciento e intensifica las acciones para promover el retorno. De hecho, desde el comienzo de la legislatura, las subvenciones destinadas a sufragar las actividades y gastos de los centros ha pasado de los 260.000 euros de 2022 a los 360.000 euros de este año.

No obstante, no son las únicas ayudas que se ofrecen, ya que la Junta cuenta con una línea de atención a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad, es decir, en dificultades sociales, económicas o sanitarias, como puede ser la privación de libertad, para lo cual se ha aportado, este año, 186.000 euros.

En lo que respecta a los centros y federación en Argentina, durante este mismo periodo, entre estas subvenciones y otros programas se ha concedido un total de 376.046 euros. Uno de ellos es el programa «Pasaporte de vuelta», destinado a fomentar el retorno de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residen bien en el extranjero bien en otras partes de España.

Una iniciativa cuya dotación ha crecido un 267 por ciento durante esta legislatura, desde los 195.000 euros iniciales a los 520.000 euros de las convocatorias de 2024 y 2025.

Desde su implantación en 2016 hasta el pasado año, se han concedido un total de 1.045 ayudas por un importe total de 3,1 millones de euros.

Así lo ponía de manifiesto la vicepresidenta Isabel Blanco durante su visita los centros de Salamanca y Burgos en Buenos Aires, donde invitaba a los castellanos y leoneses residentes en Argentina a que se sumen a estos programas de retorno, especialmente a los más jóvenes.

La también consejera de Familia hacía hincapié en el programa «Volver a Castilla y León», dirigido a promocionar el emprendimiento y contratación por cuenta ajena de ciudadanos oriundos o procedentes de la comunidad pero que residen en el extranjero o en otras regiones.

La vicepresidenta daba cuenta en estas visitas de los programas de retorno temporal, dirigido a aquellos ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior que quieran reforzar sus vínculos con su tierra de origen así como del programa de becas para cursos de postgrado dirigido a estudiantes castellanos y leoneses del exterior.

Blanco destacaba otras iniciativas como la puesta en marcha del nuevo Portal de Acción Exterior, en el cual se integra toda la información relacionada con las políticas en este ámbito y que antes se encontraba disgregada.

Finalmente, cabe señalar que tras las reuniones mantenidas con las directivas de ambos centros, se acordaba estudiar la posibilidad de realizar una experiencia piloto del Programa Interuniversitario de la Experiencia en su formato online en Argentina.

Objetivo: poder implementar uno de los programas de mayor éxito para los mayores de Castilla y León.

La vicepresidenta de la Junta completará mañana la serie de reuniones con las comunidades de Castilla y León en Argentina con las visitas al Centro Región Leonesa y Centro Zamorano. En total, habrá mantenido cinco encuentros: uno en Mar del Plata y cuatro en Buenos Aires.

León es, después de Galicia y Asturias, uno de los territorios españoles que más inmigración ha aportado a Argentina. Y de esos emigrantes de finales del siglo XIX y principios del XX surgió el Centro Región Leonesa, fundado en 1916. Un espacio que hoy cuenta con 94 socios muy activos, ya que las actividades que realizan anualmente superan la veintena, como eventos deportivos o musicales, así como exposiciones, ciclos de cine y debates. La Junta ha ayudado al mantenimiento de este Centro con 19.972 euros durante los últimos cuatro años.

En el caso del Centro de Zamora, donde se celebrará la última reunión con las comunidades castellanas y leonesas en Buenos Aires, se trata de un espacio con una amplia participación, ya que, en la actualidad, cuenta con 348 socios activos.

Se fundó en 1923 después de que un sanabrés falleciera sin recursos económicos y varios amigos se unieran para pagarle el entierro. Ese fue el germen del Centro, que hoy es un auténtico espacio recreativo, deportivo, cultural y social donde se dan clases de coro, pintura, teatro, yoga, pilates, gimnasia para adultos, conferencias o charlas. El Centro Zamorano ha recibido, durante esta legislatura, un total de 19.921 euros por parte de la Junta