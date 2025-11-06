De Alberto "Edición Limitada Gran Vino 2023", el mejor puntuado de la DO Rueda en la Guia Gourmets 2026

Bodegas de Alberto vuelve a exhibir su apuesta por la excelencia enológica con unos magníficos resultados obtenidos en la Guía Gourmets 2026, que este año alcanza su 41ª edición.

De Alberto Edición Limitada Gran Vino 2023 ha sido elegido como el vino con mayor puntuación de toda la DO Rueda al alcanzar unos magníficos 98 puntos. Ninguna otra referencia de la Denominación de Origen ha logrado una puntuación similar, lo que sitúa a este vino entre la élite de los vinos blancos del país.

Elaborado 100% con uva Verdejo procedente de dos viejos viñedos plantados en 1950 y 1969, este delicado vino ha realizado una triple crianza en pequeños depósitos de acero inoxidable, foudres de madera de roble francés y huevos de hormigón durante un periodo de 8 meses, confiriendo una complejidad y singularidad extraordinarias que le han hecho acreedor de tan alta puntuación.

Menos de 4000 botellas saldrán próximamente al mercado de esta auténtica joya enológica, perteneciente a la categoría Gran Vino de Rueda, y que únicamente se comercializan en las añadas consideradas extraordinarias por el equipo enológico de la bodega.

Además, la Guía Gourmets 2026 ofrece de nuevo grandes noticias para el resto de referencias de Bodegas De Alberto, ya que toda su gama de vinos generosos aparecen destacados superando la barrera de los 95 puntos. De este modo, De Alberto Dorado y De Alberto Dorado Dulce alcanzan los 96 puntos, convirtiéndose en los vinos de Licor de la Denominación de Origen con más alta puntuación, mientras que De Alberto Pálido ha sido calificado con unos extraordinarios 95 puntos. Por su parte, De Alberto Ecológico 2024 y De Alberto Fermentado en Barrica 2023 han obtenido 93 puntos.

Guía Gourmets, 41 años de formación e información

Desde que inició su andadura, la Guía Vinos Gourmets, pionera de las guías de vinos españolas, ha llevado a sus lectores/usuarios la información más actualizada del sector vinícola en cada edición. En estas 41 ediciones, la Guía Vinos Gourmets siempre ha contado con un sobresaliente elenco de profesionales del sector para poder analizar y puntuar los vinos publicados en cada edición. Más de 5000 vinos procedentes de casi 1300 bodegas de todo el país aparecen referenciados en la edición 2026

Bodegas De Alberto constituye uno de los ejemplos más llamativos de preservación del legado de la producción vitivinícola tradicional de Castilla y León. En pleno corazón de la Denominación de Origen Rueda, Bodegas De Alberto se sitúa en una antigua casa de labranza fundada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII, donde se mantiene desde hace más de 350 años el viejo arte de hacer vino, acumulando el saber hacer de varias generaciones e incorporando, con el tiempo, los más modernos sistemas de elaboración para satisfacer a unos clientes que hoy se reparten por todo el mundo.

La ubicación privilegiada de sus viñedos en la zona central de España, atravesada por el río Duero, y reconocida a nivel internacional como una de las mejores el mundo para la producción de vino; así como el continuo empeño de Bodegas De Alberto en la realización de constantes inversiones e investigación, la colocan en una posición sobresaliente en el uso de la tecnología más avanzada para la elaboración de vinos de alta calidad.