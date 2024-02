Arévalo (Ávila) se echa a la calle para evitar el cierre del colegio Salesianos

Ánimos revueltos en Arévalo (Ávila). En especial de las familias de los 136 alumnos del colegio Salesianos, un centro concertado con mucha historia, pero que ha decidido que el próximo curso cerrará sus puertas según denuncian los padres y el AMPA, que en la tarde de ayer se manifestaban ante las puertas del colegio para evitar esta "insensatez".

Una protesta que contaba con la presencia del alcalde de la localidad, Vidal Galicia y parte de la corporación local y en la que se ha demandado un cambio de parecer de los dirigentes del centro y contar con el apoyo de administraciones locales y regionales.

Varios alumnos del colegio durante las protestas La Razón

En declaraciones a este periódico, uno de los padres afectados señala que la intención de los responsables del colegio es la de cerrar el centro para poner en marcha otras actividades "más lucrativas" como puede ser un albergue para transeúntes o el alquiler a una empresa privada con el fin de impartir clases de inglés a alumnos procedentes de toda España.

Se recuerda también que hace más de 70 años se cedieron los terrenos donde se asiente al colegio para ofrecer una oferta educativa a los jóvenes de Arévalo y a su comarca y ahora son 136 alumnos además de 14 profesores los que se ven perjudicados por esta decisión y más teniendo en cuenta que el otro colegio concertado de la localidad, el "Amor de Dios" no podrá acoger la demanda de todos los escolares, y mucho menos a los docentes.

Ya hace diez años hubo un conato de cierre, por temas económicos y "ahora no dan soluciones o no nos explican bien las cosas ya que si fuera por tema económico los padres podriamos aportar alguna cantidad mensual. Pero se han cerrado en banda". Tanto es así que "de momento no se ha abierto el periodo de presentación de matrícula, por lo que parece cada vez más probable que el centro cierre definitivamente sus puertas, como colegio concertado en el mes de junio.

Ayer fue una protesta más, pero no será la última con el fin de que los responsables del Centro cambien de parecer. "Seguiremos con las acciones necesarias para evitar el cierre del colegio". El Ayuntamiento local está de su lado, ahora se espera que se sumen más administraciones locales y regionales para sumar más presión.