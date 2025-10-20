AR-PA e Intur a la vez, para consolidar el liderazgo turístico de Castilla y León

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy la Feria AR-PA Turismo Cultural 2025 y la Feria Internacional del turismo de interior, INTUR 2025, que tendrán lugar, de forma simultánea, del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, Santonja ha destacado que el “objetivo de ambos eventos es sumar recursos e impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico, posicionando a Castilla y León como referente del patrimonio, el turismo y la cultura”. Una apuesta que se llevó a cabo desde la Consejería por primera vez el pasado año y que tendrá continuidad en 2025, con la dedicación de la primera jornada a los profesionales del sector.

La Junta estará presente en la feria INTUR 2025 para mostrar el liderazgo en patrimonio mundial, enoturismo y turismo rural, promocionar el turismo de Castilla y León y hacer hincapié en la diversidad de recursos patrimoniales, naturales y enogastronómicos. El stand de Castilla y León, de 447 metros cuadrados en el pabellón 2 de la Feria, contará con un gran escenario en el que se realizarán presentaciones de productos y proyectos autonómicos, de los Patronatos Provinciales de Turismo, y de las marcas de calidad del turismo de Castilla y León, Rutas del Vino y Posadas Reales, que dispondrán de una zona destacada en el stand. También contará con un espacio dedicado a la enogastronomía, con la colaboración de la Federación de Hostelería de Castilla y León y de las Rutas del Vino de Castilla y León. A lo largo de los días de INTUR se llevarán a cabo diversas presentaciones y degustaciones gastronómicas con los productos de calidad de la tierra, que se ofrecerán a los visitantes. Con el objetivo de dinamizar el stand y atraer el interés de los visitantes, se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización. Una de ellas será a través de realidad virtual, que permitirá conocer, de una manera distinta y creativa, uno de los museos dependientes de la Consejería, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero.

Como apoyo a la comercialización turística, desde la Consejería se colaborará un año más en la celebración de INTUR Negocios, la parte profesional de la feria que tendrá lugar el día 13 de noviembre en el pabellón 1. En ella se desarrollarán, por un lado, reuniones de negocios agendadas entre turoperadores turísticos nacionales e internacionales y empresarios del sector, INTUR B2B, así como una jornada de formación y debate sobre la realidad turística actual, los nuevos desafíos y las nuevas formas de venta y comercialización de los destinos, INTUR Talks.

AR-PA Turismo Cultural

La feria AR-PA Turismo Cultural, organizada por la Junta, se celebrará de nuevo en su formato anual, “consolidando esta nueva etapa y reafirmando el perfil profesional, social, innovador y el foro de debate que siempre ha caracterizado a esta feria. AR-PA Turismo Cultural, cuya imagen apoyará este año de forma especial al Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, es un espacio vivo de intercambio, innovación y colaboración. Más de 3000 metros cuadrados dotados de toda clase de equipamientos y servicios albergarán la actividad expositiva, congresual y de encuentro”, ha señalado Santonja.

El consejero ha explicado que el tema central en esta ocasión, ‘Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural’, responde a la necesidad de explorar cómo la IA está transformando la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. Por ello, AR-PA Turismo Cultural promueve el uso de nuevas tecnologías en la preservación y promoción del patrimonio cultural, en la gestión de la oferta cultural y en la promoción del turismo cultural, facilitando espacios para la demostración de soluciones innovadoras.

Una parte importante de AR-PA es la dirigida a la educación y sensibilización sobre el valor de la cultura, del patrimonio cultural y su impacto en la identidad cultural, así como a la promoción del turismo sostenible, mostrando estrategias que respeten y preserven el patrimonio y presentando modelos de turismo cultural que integren a las comunidades locales y favorezcan su desarrollo económico.

A lo largo de tres días se llevará a cabo un intercambio de buenas prácticas en gestión, mostrando ejemplos de gestión sostenible en proyectos culturales, artísticos, patrimoniales y turísticos y promoviendo el uso de recursos de manera eficiente y responsable. El objetivo es vincular el patrimonio cultural con la sociedad, impulsando su conocimiento, función educativa, uso y disfrute. A su vez, pretende contribuir al desarrollo económico, fortaleciendo el sector empresarial y profesional.

Por ello, esta convocatoria reunirá a empresas, instituciones, fundaciones, asociaciones, universidades y profesionales del sector, ofreciendo un espacio único para compartir proyectos, generar sinergias y explorar el papel transformador de las tecnologías emergentes en la conservación, gestión y difusión del patrimonio.

El recinto ferial albergará más de 67 stands expositivos, entre otros el de Telefónica, una de las principales empresas tecnológicas de España. Además, tendrán presencia entidades como IPCE, ARESPA, Fundación Edades del Hombre, Fundación Las Médulas, Tresminas, Fundación Atapuerca, Real Fábrica del Vidrio, Zamorarte, Artsburgensis, entre otras.

Congreso Internacional

Un año más, AR-PA contará con un Congreso Internacional que en esta ocasión se centrará en aquellos bienes del Patrimonio Histórico y Arqueológico que se encuentran más alejados de los grandes núcleos de población y, por lo tanto, con más dificultades de comunicación que los entornos urbanos y con una gestión más compleja. El consejero ha señalado que “se propone reflexionar y debatir entre especialistas y sociedad en torno a los problemas que plantean los yacimientos o monumentos remotos a la hora de conservarlos, estudiarlos y darlos a conocer. Para ello contaremos con un grupo de investigadores de gran prestigio que se han enfrentado a estos problemas a lo largo de su carrera profesional. Cada uno aportará sus reflexiones sobre las preguntas planteadas y se propondrá un debate sobre la generación de conocimiento, la misión y la visión de los investigadores y de los gestores culturales que realizan su trabajo”. El título del Congreso AR-PA 2025 será ‘En mitad del campo’.

Otra novedad de esta convocatoria será la Startup Competition AR-PA Turismo Cultural 2025, organizada por Artgonuts con el impulso de AR-PA, cuyo objetivo es reconocer y dar visibilidad a proyectos emprendedores y empresas emergentes que están transformando el ámbito del patrimonio cultural a través de tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, realidad aumentada, análisis de datos, conservación digital o nuevas formas de mediación cultural.

También está prevista la celebración del VIII Curso Accesibilidad y Patrimonio, patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como colaboración en el proyecto de innovación docente Arquitectura Accesible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y el Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. Los asistentes a AR-PA Turismo Cultural 2025 también podrán admirar una parte representativa de la colección de armaduras y cascos de época renacentista aparecidos en las excavaciones acometidas a principios de este año en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero.

El consejero ha concluido con el deseo de colaboración con instituciones públicas y privadas, empresas y profesionales para establecer acuerdos e intercambios institucionales y profesionales y agradeciendo el trabajo de todas la instituciones, empresas y profesionales que colaboran para que este evento sea posible.