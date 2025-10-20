Reconocen la labor en favor de la automoción del periodista de La Razón, Carlos de Miguel

El Cluster FaCyL ha dado a conocer este lunes a los galardonados de honor de la tercera edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León en su edición de 2025. En este caso, el consejo rector del cluster ha decidido premiar a Carlos de Miguel, actual responsable de la sección de Motor del diario La Razón, con el Premio al Periodista de Referencia, y a Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de GESTAMP, con el Premio al Referente en Automoción y Movilidad.

Estos premios cuentan con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), para la promoción y fortalecimiento del sector industrial de la automoción de Castilla y León en los siguientes ámbitos: la competitividad, la transición tecnológica e innovación del sector, la sostenibilidad, el talento y el posicionamiento de Castilla y León como territorio líder en la automoción y movilidad internacional.

Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de GESTAMP, con el Premio al Referente en Automoción y Movilidad La Razón La Razón

Tal y como ha explicado la presidenta de Cluster FaCyL, Mari Paz Robina, la elección de ambos se ha realizado “de manera unánime” ya que se trata de dos personas cuyas trayectorias “reflejan los valores que queremos transmitir desde la automoción y la movilidad de la comunidad autónoma”.

Robina ha elogiado la figura de Francisco J. Riberas por “su capacidad para liderar una multinacional de la importancia de GESTAMP, líder en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes de automoción”.

Además, ha añadido que su elección como Premio al Referente en Automoción y Movilidad es un reconocimiento a una “exitosa carrera profesional, como así demuestra la transformación de su compañía en un referente en el sector con presencia en 24 países y una plantilla de alrededor de 44.000 empleados. Hemos querido con esta distinción reconocer sus estrechos lazos con la comunidad autónoma”.

Finalmente, Robina también ha destacado que la trayectoria profesional de Riberas se ha complementado con cargos de relevancia como la actual presidencia del Consejo Asesor Empresarial España-China, la presidencia de SERNAUTO (hasta junio de 2025), la Fundación del Consejo España-China hasta 2024; así como la presidencia del Instituto de Empresa Familiar entre 2018 y 2020.

Periodista de referencia

Carlos de Miguel, responsable de la sección de Motor de La Razón, ha sido designado como Periodista de Referencia en la tercera edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León.

Este burgalés es un apasionado del automóvil y con 17 años comenzó a firmar informaciones relacionadas con el motor en la revista Velocidad y más tarde en ABC. En este diario estuvo entre 1982 y 1999, momento en el que pasa a formar parte del equipo fundacional de La Razón, publicación a la que sigue vinculado en la actualidad. Además, ha colaborado con revistas como Automóvil Racing, AutoShop, AutoHebdo o Motor 16 y fue redactor jefe de Autoclub, la revista oficial del RACE.

Carlos de Miguel destaca por ser una de las voces más respetadas dentro del periodismo relacionado con el motor y es, además, un apasionado de la competición. Cuenta, por otra parte, con una interesante trayectoria profesional en la que también ha contribuido a la comunicación corporativa e impulsó el patrocinio deportivo como palanca para comunicar la innovación.

Jamás ha abandonado su pasión, la competición, ya que es el promotor de un Rally de vehículos clásicos. Ha entrevistado a decenas de directivos de la industria y ha colaborado con radios y televisiones, así como otras publicaciones especializadas como Car o TodoRacing.

Tras hacer públicas estas distinciones, Cluster FaCyL dará a conocer los nombres de los finalistas en las otras cuatro categorías abiertas a recepción de candidaturas: Premio al talento joven; Premio al mejor proyecto innovador en el área de movilidad; Premio al mejor proyecto en el área de transformación digital; Premio al mejor proyecto en el área de sostenibilidad.

El acto de entrega de estos galardones se celebrará en el Auditorio de la Feria de Valladolid el próximo 17 de noviembre.