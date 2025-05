La Asociación de Usuarios AVE Valladolid denuncian las discriminaciones sistemáticas de Renfe

La Asociación de Usuarios Ave Valladolid denuncia nuevamente las discriminaciones sistemáticas de Renfe en la asignación de trenes a Castilla y León.

"Tras 96 horas no hay comunicado de Renfe ni de los cambios de tren, ni de los nuevos modelos 106 puestos en circulación ,ni el detalle de la reorganización ,ni una mera nota de prensa. Un simple Twitter con datos no transparentes y sin detalles (por ejemplo ,el incremento de plazas que se indica para Medina y Zamora es a partir de mediodía , no útiles ni para trabajar ni hacer gestiones en Madrid). A una ciudadanía que últimamente se le dice se informe por canales oficiales y no redes sociales", destacan a través de un comunicado.

"Lo que hemos averiguado por otras localidades de Castilla y León es efectivamente la supresión de paradas/trenes en las mismas. Todo por potenciar la alta velocidad más rápida entre Galicia y Madrid ,que pasa de 7 a 10 frecuencias AV (con nuevos modelos que admiten 600 pasajeros ) .Y ganando todo ése tránsito de plazas se suprimen en Castilla y León", se señala.

Los datos de ésa línea, Madrid Orense Madrid, con siete frecuencias, es que tiene un índice de utilización de 15 pasajeros /km/ dia ,con 2,2 MM de pasajeros en 2024 ( ni sale entre las primeras que menciona en su informe la C.N.M.C en su informe de 2003) con una ocupación del 80 por ciento. Pasa a 10 frecuencias un corredor descartado por operadores privados y que si entran un día será en época de verano.

A modo de ejemplo ,la línea Avant Valladolid Segovia, colapsada sin plazas como seguimos denunciando periódicamente, tiene una ocupación del 110 por ciento en 2024 ,con 2,8 MM pasajeros y un índice que triplica a la de Ourense ,con 41 pasajeros /km/ día y solo superada por el corredor Madrid- Barcelona si se computan todos los operadores privados

"Como corredor vacacional que un turista tarde 15 minutos más por 3 paradas en CyL no creo aporte mucho, máxime cuando esas paradas las utilizaba CyL para frenar la despoblación y mantener lanzaderas con. Madrid y recuperar población ,lo cual se estaba consiguiendo. La Alta Velocidad en Galicia, como en su dia en AVE Valladolid sin Avant ,no le aportará nada de crecimiento demográfico. Es la llegada del Avant ,y la utilización de ésa A.V como cercanías a Madrid o otras grandes capitales la que ha girado

perder población a recuperarla".

"Desde esta Asociación vemos como periódicamente se asignan trenes de manera política, el mes pasado un Avant a Málaga sin saturación de ocupación , antes Granada y antes Lleida. Tampoco nada nuevo bajo el sol la discriminación con las provincias de CyL. Al pedir un nuevo tren para la colapsada línea Valladolid Segovia Madrid dijimos que el mismo saliese desde Palencia. Se nos dice que un tren Avant

no puede salir a las 5.45 cuando sí lo hacen de Girona o Lleida".

"Se nos dice igualmente que la línea Avant no puede superar los 200 Km cuando sí lo hacen Puertollano Madrid o Málaga Sevilla, por decir localidades no catalanas. También que los Avlo no pueden ser Avant cuando lo son en Cuenca o en Girona. Si Abel Caballero fuese de CyL seguro que un Avril ya estaba saliendo de Palencia como nuevo Avant Valladolid Segovia Madrid y a partir de ahí

utilizar comercialmente como Avlo con el Levante o Andalucía.

"También León y Burgos tienen lo suyo. Se les asigna un cupo de plazas sinergiadas en los Aves, que entienden que es general en todos los Aves y provincias de España. Pues no, hay corredores en que las sinergias es del 100% del Ave o del Avlo. ¿Salamanca? Colapsados sus Alvias, corredores demográficos para recuperar población su provincia con Madrid, tras décadas perdiéndola,saturados.

Mejor no contar los Alvias que se van asignando fuera de CyL estos meses".