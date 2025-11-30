Atapuerca, 25 años de un reconcimiento mundial

Cientos de personas han participado este domingo en la tradicional Marcha a pie a los yacimientos de la sierra de Atapuerca, que este año ha cumplido 22 ediciones, con motivo del 25 º aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Una iniciativa que sigue creciendo cada año y que está rganizada por el Museo de la Evolución Humana, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas-Atapuerca (Acahia), la Asociación de Amigos de Atapuerca, los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros y la Fundación Atapuerca.

La marcha contaba con hasta dos puntos de partida. Por un lado, desde Ibeas de Juarros, en un trayecto de cuatro kilómetros de ida y tres de vuelta, y, por otro, desde Atapuerca, en los que se han recorrido cinco kilómetros de ida y otros cinco de vuelta, pero finalizando ambos recorridos en los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril del yacimiento.

Un almuerzo con música en directo ponía el broche de oro a esta actividad., en la que se realizaba igualmente un sorteo con numerosos regalos.

Una jornada fresca en lo climatológico pero preciosa por el entorno en el que se ha realizado que ha servido como oportunidad para celebrar un legado cultural y científico que conecta el pasado con el presente, y para disfrutar de una jornada de convivencia en un entorno natural incomparable.