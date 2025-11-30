Directo
Girona - Real Madrid, en directo hoy: jornada 14 de LaLiga EA Sports
Tras dos empates consecutivos, el equipo de Xabi Alonso busca volver a ganar en LaLiga para seguir como líder en solitario
Girona FC - Real Madrid: jornada 14 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Necesitados por distintas razones
Como decíamos, el Real Madrid necesita salir de aquí con los tres puntos si quiere volver a la primera posición de LaLiga. Y, por otro lado, el Girona también tiene que empezar a sumar de tres para intentar salir de la zona de descenso en la que ahora mismo se encuentra instalado. Por las dos partes hay necesidad.
Bienvenidos a LaLiga EA Sports
¡Buenas tardeeees. Bienvenidas, bienvenidos a LaLiga EA Sports. Hoy, en Montilivi, el Real Madrid visita al Girona con la misión de ganar para recuperar el primer puesto de la general y, sobre todo, alejar los fantasmas que acompañan al equipo en Liga en las últimas jornadas. Aaaaarrancamos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar