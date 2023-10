El barrio con más bares de España tendrá su cupón de la ONCE

Uno de los barrios más míticos de España contará con un cupón de la ONCE. Los leoneses están de enhorabuena, ya que la principal zona de bares de la ciudad que tiene más establecimientos hosteleros de nuestro país será homenajeado en el sorte del próximo 14 de octubre. El barrio homenajeado será el del "Húmedo", que cada vez cuenta con un mayor número de visitantes, y que ofrece una de las ofertas culinarias más amplias y variadas de toda España.

Un total de cinco millones y medio de billetes difundirán por toda España esta zona “llena de casticismo y sugerencias gastronómicas” de la capital leonesa. El alcalde de León, José Antonio Diez, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, presentaron, el cupón en un acto en el que estuvieron acompañados por el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, Rodrigo Gonzalo, la directora de ONCE en León, María Quindós, la concejala de Turismo, Igualdad y Educación, Mercedes Escudero, y la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López.

El Barrio Húmedo es un lugar de diversión y un paseo por la historia de la ciudad de León, lo que le ha convertido en una de las zonas más turísticas de la capital. Se encuentra en el Casco Antiguo de la ciudad, entre las calles más emblemáticas del centro y el núcleo sobre el que se sostiene es la Plaza de San Martín, precisamente la que sale en la imagen del cupón.

El origen del Barrio se remonta a la época de Roma y en él vivía la población civil que abastecía de productos al campamento, mientras crecía la ciudad. En la actualidad es famoso por albergar la mayor oferta hostelera y de ocio de la capital, con una de las áreas con más restaurantes por metro cuadrado de España.

Sobre su nombre, el investigador en urbanismo, Juan Carlos Ponga, señala que se debe a que, antiguamente, el vino en León no iba embotellado y siempre se escapaban unas gotas. No se evaporaba y se quedaba por las callejuelas lo que llevaba a que la gente afirmara: “Cómo está esto de húmedo”.