La cantera de cocineros del Colegio Pinoalbar de Valladolid

El Colegio Pinoalbar de Valladolid ha acogido este sábado su tradicional concurso de cocina para los más pequeños, el Little Chef Pinoalbar, en el que los minichefs han elaborado un picnic en el propio centro educativo con el lema De la Selva a la cocina.

Los pequeños cocineros de entre dos y cinco años han tenido que elaborar un plato original, temático, divertido y sano.

Un concurso de carácter lúdico que tiene como objetivo primordial que los menores disfruten elaborando sencillas recetas de cocina.

Este año 58 concursantes se han puesto los delantales para demostrar su talento como chefs. Y cada participante ha elaborado su propia receta en un tiempo de 20 minutos y ha traído los ingredientes lavados y cortados, y los utensilios de cocina necesarios para la elaboración y presentación de su receta.

Categorías

Categoría A: Guardería (aula 2 años) y 1º de E. Infantil (3 años).

El plato lo ha elaborado el concursante acompañado de un adulto.

Categoría B: 2º y 3º de E. Infantil (4 y 5 años).

El plato lo ha elaborado el concursante, con ayuda de azafatas si lo necesitan.

Premios

El jurado, compuesto por profesionales del mundo de la gastronomía y la comunicación, como Pablo Lázaro, creador de @recomiendo_valladolid; Paloma Díez, propietaria de una empresa de Catering; Raúl Mata, delegado de la Razón en Castilla y León; Samuel de la Fuente, alumno de MACC, Madrid Culinary Campus; Susana Rodríguez, chef del restaurante Atypikal de Valladolid y monitora de los concursos para niños de Master Chef; y Elena López-Mendieta, directora del colegio Pinoalbar, ha valorado la receta en función de la creatividad, la presentación, si es una receta saludable y la degustación.

En cada categoría se entregaron tres premios Little Chef.