Casi la mitad de las nuevas ofertas de empleo en Castilla y León piden FP

La Formación Profesional ha reafirmado en 2024 su relevancia como el nivel formativo más demandado por las compañías en el último año en Castilla y León. Aunque en 2022 se registró una importante caída en su presencia en las ofertas laborales, en los dos últimos años los titulados en ciclos formativos de FP han recuperado protagonismo, posicionándose de nuevo entre los perfiles más buscados por el tejido empresarial de la región, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera.

En total, un 46,18% de las ofertas de trabajo analizadas que requieren un nivel de formación específico en Castilla y León buscan titulados en Formación Profesional. La demanda de estos perfiles en el mercado laboral regional ha aumentado 6,42 puntos respecto a 2023. El ascenso en el número de ofertas que requieren titulados en FP contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (25,98%), que ha disminuido casi diez puntos porcentuales en el último año.

Sin embargo, dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en Castilla y León 7,38 puntos, pasando a representar el 33,42% de las vacantes publicadas este último año. Sin embargo, las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 0,96 puntos, y pasan a suponer el 12,76% del total.

Las áreas que más ofertas de empleo han recibido son: Administración y Gestión, que repite posición un año más liderando el ranking, aunque experimenta la mayor caída interanual (6,29%; -2,44 p.p.,), Electricidad y Electrónica, que si bien se mantiene en segundo lugar, es la segunda rama que más presencia pierde en la oferta de empleo (4,50%; -1,57 p.p.), Fabricación Mecánica (2,61%; -0,79 p.p., repite posición por tercer año consecutivo) e Instalación y Mantenimiento, sin variación en el ranking (2,47%; -0,21 p.p.)