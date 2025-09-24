Castilla y León se congela en pleno otoño

El frío se ha instalado con fuerza en Castilla y León. Y eso que acaba de llegar el otoño, que normalmente tiene temperaturas suaves. Pues lejos de eso y con la entrada de un frente frío en toda España, la Comunidad se verá afectada y los termómetros, en algunos casos, no van a superar los dos grados. La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) asegura que la Región sufrirá de nuevo un descenso de las temperaturas este miércoles 24 de septiembre.

Además anuncia intervalos nubosos en el noreste y extremo norte, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo nordeste, en el resto poco nuboso con nubes medias y altas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en el este y nordeste, así como heladas débiles en zonas de montaña y en zonas dispersas de la meseta, y viento del noreste, flojo en general.

En cuanto a las temperaturas, AEMET avanza que las mínimas seguirán bajando, mientras que las máximas se mantendrán estables en los 20 grados. En las ciudades las mínimas en la Comunidad oscilarán entre los dos grados de León y Soria; los cuatro de Ávila, Burgos y Palencia; los cinco de Segovia y Valladolid; y los seis grados de Salamanca y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, serán más bajas de lo habitual y se situarán entre los 16 grados de Burgos; los 18 de León, Palencia y Soria; los 19 de Ávila, Segovia y Valladolid; los 20 de Salamanca; y los 21 grados de Zamora.