Onda Cero, 35 años "contigo"

Onda Cero ha presentado esta tarde en el Museo de la Ciencia de Valladolid la programación de su nueva temporada radiofónica, en un año muy especial en el que la cadena conmemora sus 35 años de historia.

En este tiempo, Onda Cero ha sido información, entretenimiento y compañía y ha estado presente en fechas señaladas, como la pandemia y el último gran apagón eléctrico, así como en la vida cotidiana de millones de oyentes, en su coche, en su oficina y en casa.

La cita sirvió para mostrar la fuerza de la nueva temporada de Onda Cero, que combina la información más rigurosa con el entretenimiento y el análisis más plural, y que arranca cada día con Carlos Alsina en ‘Más de Uno’, desde las 6 de la mañana, acompañado de voces como Rosa Belmonte, Félix José Casillas o el profesor Rodríguez Braun. En Castilla y León y Valladolid, los oyentes cuentan con desconexiones informativas locales, a las 10.00 y a las 11.00 horas, y autonómicas a las 7.20 y 7.55 horas (Más de Uno Castilla y León), y a las 8.20 (Más de Uno Valladolid).

La programación local continúa a las 12.25 horas con ‘Más de Uno Valladolid’, presentado por Raúl Rodríguez, que ofrece entretenimiento, entrevistas y actualidad de proximidad, con los boletines informativos de Marta Martín de Blas.

A mediodía, de 14.00 a 14.30 horas, llega Noticias Mediodía con Elena Gijón, seguido de Noticias Castilla y León a las 14.30, con Paula Canal y Alberto de Jesús, que desgranan la actualidad autonómica con la colaboración de todas las emisoras de Onda Cero en la Comunidad.

Por la tarde, la cita es con Jaime Cantizano y su ‘Por fin’, y a las 19.00 horas la actualidad regresa de la mano de Rafa Latorre en ‘La Brújula’.

La versión autonómica, ‘La Brújula de Castilla y León’, aborda asuntos sociales, humanos y culturales, con el sello de Marta Martín de Blas.

El deporte, una de las señas de identidad de Onda Cero, cuenta con su espacio diario a las 20.50 horas con Héctor Rodríguez en ‘La Brújula del Radioestadio Valladolid’, y cada fin de semana ‘Radioestadio’, con Edu García, acerca toda la emoción del fútbol y las grandes competiciones.

Las tardes, llegan con Julia Otero en ‘Julia en la Onda’, el humor y la información de ‘Como el perro y el gato’ o la mirada turística de ‘Gente Viajera’, el programa de viajes más longevo de la radio española, completan una temporada que combina la cercanía con la calidad y la credibilidad, explicaron fuentes de la emisora.