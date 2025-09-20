Castilla y León impulsa la implicación de los jóvenes en la cooperación internacional

La Consejería de la Presidencia lanzó una nueva edición de los premios destinados a reconocer trabajos académicos que aborden cuestiones vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo. De esta forma, busca apoyar el trabajo riguroso de los estudiantes y fomentar la implicación del entorno universitario en cuestiones que afectan directamente a millones de personas en distintos lugares del mundo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó la doble dimensión, teórica y práctica, que caracteriza a estos premios. "Los trabajos académicos desarrollados por los alumnos de Castilla y León no solo permiten generar conocimiento y sensibilizar a la sociedad, sino que también ofrecen respuestas concretas ante las dificultades que viven muchas personas fuera de nuestras fronteras”, añadió.

A esta convocatoria podrán concurrir aquellos estudiantes cuyos trabajos hayan sido presentados o defendidos en centros de Castilla y León durante los dos últimos cursos académicos, siempre que hayan obtenido una calificación de al menos siete puntos. La convocatoria detalla las temáticas sobre las que deben versar los trabajos, como el análisis de la situación de los Derechos Humanos en el plano internacional, el diseño de proyectos con aplicación directa en cooperación, o propuestas educativas orientadas a este ámbito dentro de Castilla y León.

El plazo para la presentación de candidaturas comienza el próximo lunes y se extenderá hasta el 10 de octubre. Dicha presentación se realizará de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Se prevé otorgar un máximo de diez premios: tres a Proyectos Fin de Ciclo de Formación Profesional, con 500 euros por premio; dos a Trabajos de Fin de Grado, con 1.000 euros por premio; cuatro a Trabajos Fin de Máster, con 2.000 euros por premio, y uno a Tesis Doctorales, con 3.500 euros. Los tutores de los trabajos premiados recibirán también un reconocimiento de la Junta de Castilla y León, sin contenido económico.

La dotación de estos premios ha permitido en años anteriores que varios de los estudiantes galardonados continúen desarrollando sus proyectos e investigaciones. Por ello, González Gago ha remarcado que “más allá de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, queremos contribuir a que sus propuestas puedan seguir avanzando y, con ellas, favorecer un entorno más justo para quienes más lo necesitan”.