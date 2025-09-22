La Cátedra Eusebio Sacristán de la Universidad de Valladolid convoca por primera vez los premios a trabajos de fin de estudios

La Cátedra Eusebio Sacristán Educación y Deporte de la Universidad de Valladolid ha convocado la primera edición de los Premios Cátedra UVa Eusebio Sacristán 2025 con los que reconocerá el mejor TFG y el mejor TFM vinculados al ámbito de la educación y transformación a través de la actividad física y el deporte.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el lunes 22 de septiembre a las 14 horas y finalizará el miércoles 15 de octubre a las 14 horas. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, relacionados con el ámbito de la educación y transformación a través de la actividad física y el deporte, han de ser de la Universidad de Valladolid y haber sido presentados en el curso 2024-25.

El jurado, que emitirá su fallo antes de final de año, estará compuesto por un representante de la Universidad de Valladolid, un miembro del equipo decanal de la Facultad de Educación y Trabajo Social, el director de la Cátedra, un representante de la Fundación Eusebio Sacristán y un profesor universitario no relacionado con la Cátedra.

Los premiados serán informados vía mail y sus nombres se harán públicos a través de la web de la Cátedra y de publicaciones en las cuentas de redes sociales de la Facultad y de la Fundación Eusebio Sacristán, y recibirán sus premios en un acto público que se convocará más adelante.