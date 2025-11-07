Los cocineros Carlos Prieto y Sara Cámara representarán a Castilla y León en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería, certamen que se celebra el 11 de noviembre en Palma de Mallorca, según recogió Ical.

El chef Carlos Prieto, titular del restaurante vallisoletano La Barra del Indiano, lo hará en la modalidad de cocina, y la salmantina Sara Cámara, en la de repostería. Ambos acuden a la cita bajo la coordinación de Maestres, la asociación que agrupa a los profesionales de la cocina y la repostería de la Comunidad, y que actúa como impulsora y coordinadora del equipo autonómico.

En esta competición, Prieto se enfrentará a algunos de los mejores cocineros del país mediante la elaboración de dos creaciones gastronómicas: un plato de pescado y otro de carne. Todos los participantes dispondrán de la misma materia prima obligatoria, seleccionada por la organización, lo que pondrá a prueba su creatividad y técnica. En esta edición, los productos elegidos son la llampuga, un pescado típico de las costas baleares, muy apreciado por su sabor y textura, y el pollo, ingrediente versátil que permitirá a los chefs mostrar su personalidad culinaria a través de interpretaciones libres y originales.

Por su parte, la representante en repostería, Sara Cámara, deberá desarrollar una propuesta dulce en la que la almendra actúe como elemento central. Este fruto seco, de gran tradición en la repostería española, será la base sobre la que cada concursante construya su elaboración final. Lo deberán combinar con otros ingredientes complementarios para lograr un postre equilibrado, innovador y de alto nivel técnico. El jurado valorará tanto la presentación y el sabor como la capacidad creativa y la coherencia del conjunto.

La elección de Prieto y Cámara como representantes autonómicos se produjo tras obtener ambos el título de campeones de Castilla y León en sus respectivas especialidades, durante el certamen autonómico celebrado en Salamanca en julio de este año. Aquel triunfo les otorgó el pase directo a la fase nacional, donde tendrán la oportunidad de demostrar el “excelente momento que vive la gastronomía castellana y leonesa, reconocida por su calidad, su producto local y la innovación de sus profesionales”.

Con esta participación, Castilla y León vuelve a situarse en el panorama gastronómico nacional, “mostrando el talento y la diversidad de su cocina” y reforzando el papel de Maestres como entidad “comprometida con la promoción y la proyección de los cocineros y reposteros de la Comunidad”.