El Consejo Regional de Enfermería "estará vigilante" para que la Ley de Residencias fije las ratios de los profesionales sanitarios en estos centros

El Consejo Regional de Colegios de Enfermería de Castilla y León expresa su decepción por el hecho de que la nueva Ley de Residencias, aprobada el miércoles último en las Cortes regionales, no recoja en su articulado la demanda desde este colectivo sanitario, que reclamaba la incorporación en esta norma de la figura de la enfermera especialista en geriatría como el referente sanitario para los centros de atención a los mayores en Castilla y León.

“A pesar de nuestras propuestas, esta ley que nace, olvida a los profesionales de enfermería”, ha manifestado el presidente de la organización colegial,

Enrique Ruiz Forner. “Reclamábamos que la Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter Residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León incluyera la enfermería geriátrica como referente”, ha recordado.

“La creación de centros y de unidades de convivencia para personas no dependientes no tiene nada que ver con los centros residenciales en los que hay que prestar cuidados a personas en situación de dependencia y personas con discapacidades, a los que, de no repararse a través de las normas que desarrollarán esta ley, se

les negará la atención asistencial que ofrecen los profesionales cualificados, como son las enfermeras y, sobre todo, las especialistas en enfermería geriátrica”, ha argumentado Ruiz Forner.

El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León advierte así de que estará atento a la elaboración de las normas que desarrollarán el contenido legislativo de la norma aprobada en las Cortes. En concreto, a las ratios de personal que la ley no establece en sus artículos y que deberán determinarse en la reglamentación posterior.

“No es posible una correcta atención a las personas en situación de dependencia sin la presencia de profesionales sanitarios en el centro y, en especial, de la enfermería que ha tenido un papel esencial en la pandemia, sobre todo en las residencias y que ahora parece olvidado, por lo que reclamaremos para que en las futuras normas que desarrollen esta ley se incluya la enfermería como personal esencial para el buen funcionamiento de los centros de atención residencial para cuidados de larga duración”, ha apuntado Enrique Ruiz Forner.