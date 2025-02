Las Cortes de Castilla y León han aprobado el Plan Anual de Fiscalizaciones, presentado en la sede regional por su presidente, Mario Amilivia, que seguirá profundizando en los principales fundamentos competenciales de la comunidad, y que pondrán el acento en la educación, la financiación del gasto social, la sociedad digital y el papel fundamental de las entidades locales en la vertebración territorial.

Un Plan que incuye 17 nuevos trabajos, con 16 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones, y donde se recogen también 34 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio. Uno de los puntos más relevantes, es que se volverá a analizar la situación económico-financiera y la ejecución funcional del gasto de la región, con el fin de obtener una perspectiva que permita constatar la evolución en las principales áreas como sanidad, educación o servicios sociales.

Todos los grupos destacaron que el plan recoja la fiscalización del endeudamiento de la Comunidad, aunque PP y PSOE entraron en un cruce de reproches en esta materia, mientras que el presidente del Consejo de Cuentas precisó que es un complemento a la cuenta general de la Comunidad y destacó, como novedad, que se informará de la ejecución funcional del gasto.

Amilivia detalló a los procuradores cómo se encuentran algunos de los informes que se arrastran de ejercicios anteriores y precisó que de esos 34 se pueden aprobar ocho o nueve en este primer trimestre, a la vez que recogió la propuesta de analizar también la formación profesional.

La ‘popular’ Paloma Vallejo, que defendió la autonomía e independencia del Consejo, calificó de “ambicioso” el plan presentado y destacó también la auditoria especial del endeudamiento de la Comunidad ante “datos sesgados” de algunos grupos. Vallejo recordó al Grupo Socialista que existe un informe de funcionamiento del HUBU, aunque “parece que no cumple con las expectativas” de la oposición, y le reclamó que “no tiene sentido alabar el trabajo del Consejo de Cuentas y no votar a favor del plan”, por lo que insistió a los socialistas que “recapacitaran”.

El informe de gastos de funcionamiento de centros docentes concertados servirá para que “no se demonice” a los mismos por la oposición argumentó la procuradora del PP, que respaldó las auditorias que propone el órgano de fiscalización para el próximo ejercicio. Por respeto a las instituciones auditadas, explicó que su grupo rechaza las propuestas de resolución de los grupos de la oposición.

El socialista Eugenio Miguel Hernández subrayó que su grupo convierte las recomendaciones del Consejo de Cuentas en iniciativas parlamentarias y centró su intervención en las fiscalizaciones especiales recogidas en el plan, donde aplaudió que se incluyan una auditoria sobre el endeudamiento de la Comunidad, de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados y del gasto de la Junta.

Hernández animó a incluir en próximos planes el gasto en las externalizaciones sanitarias para reducir listas de espera y volvió a anunciar que presentarán la propuesta de reversión del Hospital Universitario de Burgos a la sanidad pública ante el sobrecoste del canon. “No revertir el HUBU causa graves gastos a la Comunidad”, aseveró.

En su turno, la ‘popular’ rebatió los datos de aumento del pago de intereses de la deuda con bancos al pasar de 154 millones en 2022 a 278 en 2024, apuntados por Miguel Hernández, y le recordó que de ser así no se podrían prestar los servicios públicos de calidad que “están entre los mejores de España”.

También, Amilivia sostuvo que existe una auditoria del HUBU y están en disposición de recoger cualquier propuesta de los grupos, pero recordó que no pueden fiscalizar a una empresa privada en referencia a la sociedad a la que se paga el canon por la construcción de este hospital.

Por su parte, Miguel Suárez (Vox), que intervino como portavoz de Vox en la Comisión, calificó de “interesante” la incorporación del derecho de peticiones que podrían utilizar los grupos, valoró las fiscalizaciones por mandato legal y apoyó, entre las especiales, las auditorias en ciberseguidad, centros docentes públicos y concertados.

Igualmente, respaldó la auditoria en el ámbito local de la contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024, y llamó la atención para conocer la realidad de los planes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Por parte de UPL-Soria Ya, José Ramón García expresó el respeto al trabajo del Consejo de Cuentas, valoró que se incluyan los informes sin terminar de ejercicios anteriores y vio fundamental que se fiscalice la actividad económica y financiera de la Comunidad y que se añada un análisis de la situación de los centros de formación profesional.

También, estimó relevante que se audite la deuda pública y se realice un estudio de las partidas presupuestarias que no se ejecutan y dónde al ser dinero de los ciudadanos de la Comunidad, al tiempo que expresó el apoyo al grueso de los informes de fiscalización propuestos.

El presidente de la Comisión, el ‘popular’ José Alberto Castro, dio la palabra al final de la misma a Javier Teira, que será expulsado de Vox. “El vertiginoso acontecer político ha querido que llegase a estas Cortes sin saber que había sido sustituido, pero como no me gusta hacer lo viajes de balde, quiero aprovechar para tomar brevemente la palabra en esta oportunidad que me brinda generosamente el presidente”, apuntó el procurador, quien en tono de despedida, agradeció el trabajo del Consejo de Cuentas y su equipo “en favor de la transparencia, el principio de legalidad y del rigor en el manejo de las cuentas públicas”, el cual extendió a la labor “fructífera” hacia los parlamentarios en las las comisiones, “de gran valor en estos meses”.

Y concluyó con una pregunta “retórica, de resonancias agustinianas”. "Si quitamos la palabra, ¿para qué sirve la voz"? La voz llega al oído, pero no edifica el corazón", reflexionó Teira, sobre la situación que vive estos días.

El Consejo de Cuentas proyecta 17 nuevos informes para su Plan de Fiscalizaciones de este año, al que suma otros 34 en elaboración. Cuatro de las auditorías son por mandato legal: Cuenta General de la Comunidad, Fondo de Compensación Interterritorial, Contratación administrativa general e institucional y cuentas del sector público local de Castilla y León.

Entre las fiscalizaciones especiales están el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2024, análisis de la gobernanza en materia de ciberseguridad de la Universidad de Burgos, fiscalización de la gestión del personal de las universidades públicas de Castilla y León, ejercicio 2023 y fiscalización de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y centros concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ejercicio 2024.

En el ámbito local se recogen la fiscalización de la asistencia técnica-informática prestada a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la Comunidad Autónoma con especial incidencia en el ámbito de la seguridad informática, el seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática del Ayuntamiento de Palencia y la contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024.

Se iniciarán además dos auditorías específicas sobre los ayuntamientos de Medina del Campo (Valladolid) y Trabanca (Salamanca) atendiendo a criterios de riesgo, y se fiscalizará la contratación de los 9 ayuntamientos capitales de provincia.

En este mismo ámbito municipal, se profundizará con una auditoría más, continuación de la actualmente en elaboración, que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos de Castilla y León. Se ha proyectado también la actualización y seguimiento de otra auditoría de ciberseguridad ya efectuada, en este caso sobre el Ayuntamiento de Palencia.

Antes de desgranarlo, expuso que la institución se encuentra embarcada en nuevos retos como ha sido la creación en 2024 de la Autoridad Independiente contra la corrupción.

En este punto, ha advertido que existe una disfunción en el presupuesto del Consejo de Cuentas, que debe ser corregido para no comprometer su normal funcionamiento y que se ha remitido un escrito a la Mesa de las Cortes informado de esta situación para encontrar una solución cuanto antes.

Por otra parte, Amilivia también ha llamado la atención a los procuradores sobre la necesidad de aprobar la reforma de la ley de la institución para reforzar su independencia y no tener que necesitar la aprobación de este plan de trabajo por las Cortes. Además, ha subrayado que también están en funciones desde hace un año, pese a lo cual se realiza el trabajo asignado con total normalidad.