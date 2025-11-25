Cuatro detenidos por vender droga en las inmediaciones del Campus María Zambrano de UVa en Segovia

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Segovia detuvieron a cuatro personas por vender droga en las inmediaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVa) en la capital segoviana.

La investigación se inició hace meses, tras recibir informaciones que apuntaban a que un hombre estaba dedicándose a la venta de droga en las cercanías de la Plaza Universidad. Las primeras comprobaciones permitieron corroborar estos datos, por lo que el Grupo de Estupefacientes puso en marcha diversas diligencias de investigación.

Los agentes pudieron determinar que el investigado realizaba ventas de cocaína y marihuana a todo tipo de clientes, con los que contactaba tanto por teléfono como en persona, habitualmente en las proximidades de un bar situado en la Avenida de la Constitución.

Finalmente, el pasado 11 de noviembre se procedió a la detención del principal investigado, seguida de la de otras tres personas implicadas en los hechos, dos de las cuales formaban parte de su núcleo familiar. En los registros efectuados se incautaron 475 gramos de marihuana, 68 gramos de cocaína, 3.030 euros en efectivo, sustancias de corte, una báscula de precisión y diversos elementos utilizados para la confección de las dosis.

Durante el desarrollo de la investigación, la Policía Nacional contó con la colaboración de la Policía Local de Segovia, en el ámbito de sus competencias. Con esta actuación se desarticuló un punto de venta de droga situado en las proximidades de la UVA y los investigadores no descartan que se produzcan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.