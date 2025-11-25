Detenido tras acoger en su casa a una mujer y luego amenazarla con un machete para echarla

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como supuesto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca cometido contra una mujer a la que hacía un año había acogido en su casa y a la que ahora pretendía expulsar bajo el argumento de que tenían problemas constantes de convivencia y utilizando un puñal y un machete para forzarla a salir.

En un comunicado, la Policía ha detallado este martes que estos hechos se produjeron durante la tarde del pasado sábado, 22 de noviembre, cuando la víctima alertó de que había sido expulsada de la vivienda y amenazada de muerte por su compañero de piso, quien permaneció en el interior de la vivienda.

La mujer relató que su supuesto agresor le colocó el arma en el cuello y le advirtió que la iba a matar, por lo que salió de la vivienda y llamó a la Policía, que desplazó a varios agentes al domicilio.

Al llegar al lugar, los policías hablaron con este hombre, quien reconoció que convivía con esta mujer desde hacía un año a través de un procedimiento de acogida, pero que habían surgido problemas constantes de convivencia, lo que alegó para intentar forzar su salida de la casa.

La víctima había informado a los agentes de que en días anteriores a este último episodio había sido amenazada con un machete de grandes dimensiones, protegido por una funda marrón, que el detenido mantenía oculto sobre un armario y que los policías encontraron en su registro.

En concreto, las armas blancas que supuestamente utilizó para amenazar a esta mujer eran un puñal de 22 centímetros de longitud y un machete de 68 centímetros de longitud y 55 centímetros de hoja, en ambos casos intervenidas por los agentes.

El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría, donde fueron completados todas las diligencias preceptivas, tras lo que pasó a disposición judicial y quedó en libertad, a la espera de ser juzgado.