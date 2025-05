La España vaciada se rebela contra el nuevo mapa del transporte de viajeros de Sánchez

El borrador con el nuevo mapa concesional del transporte por carretera que impulsa el Gobierno de Sánchez, y que en Castilla y León prevé suprimir más de 300 paradas en el medio rural, sigue ganando detractores e indignados.

En este caso han sido los partidos políticos que representan a la España que se vacía como es el caso de Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara, que este viernes han denunciado en el Congreso de los Diputados el "aislamiento" que este mapa provocará en sus provincias así como el "abandono" institucional que supone la propia medida gubernamental.

El portavoz de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, advertía de que este mapa de autobuses es un paso más en el "desmantelamiento sistemático" del transporte público en la España rural por parte de Sánchez y su Gobierno, aunque comenzó hace décadas con el cierre de líneas de ferrocarril convencional ecomo las de Soria-Castejón, Valladolid-Ariza o la Santander-Mediterráneo, dejando a la provincia de Soria prácticamente sin ferrocarril.

«Nos quitaron el tren, nos bajaron de la alta velocidad y ahora también quieren quitarnos el autobús», denunciaba Ceña., quien explicaba que solo en Soria este nuevo mapa eliminará de golpe 33 paradas en Soria dejando solo siete en servicio y "abandonando" a suerte a numerosos pueblos «que ya sufren el aislamiento y la despoblación».

Una de las líneas suprimidas es la Soria-Calahorra, que une Castilla y León con La Rioja, una línea interautonómica de competencia estatal, esencial para la comarca soriana de Tierras Altas, que desaparece sin alternativa. «¿Así piensa el Gobierno combatir la despoblación? ¿Dejando a nuestros pueblos sin transporte público?», se preguntaba el procurador de Soria ¡Ya!, quien alertaba de que la supresión de estas paradas condena a cientos de vecinos a depender del coche privado, restringiendo su acceso a servicios sanitarios, educativos o laborales.

«En Soria, o tienes coche o no tienes derechos», apuntaba. La plataforma recuerda además que muchas concesionarias ya incumplen los contratos actuales, con menos frecuencias y peores servicios, sin que el Ministerio actúe.

Reiteradas denuncias

Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara exigen al Gobierno de España la retirada inmediata del nuevo mapa y la elaboración de un sistema de transporte público que responda a las necesidades reales del medio rural: con frecuencias adecuadas, cobertura territorial y garantías de cumplimiento. «La distancia no es el problema. El abandono sí», advertía el portavoz soriano, al tiempo que insistía en que este mapa no es una mejora, sino un recorte más. "Y no lo vamos a permitir, porque si queremos futuro para nuestros pueblos, el mapa debe retirarse», concluía.

Soria ¡YA! lleva denunciando este recorte de servicios desde julio de 2022, cuando ya advirtió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez planeaba suprimir paradas de autobús en zonas rurales.

En junio de 2023, denunció la supresión de la línea con Calahorra y en agosto de 2024 lanzó una campaña de recogida de firmas contra el recorte de 33 paradas y la supresión del autobús Soria-Calahorra.

Ya en noviembre, llevó el asunto al pleno de las Cortes de Castilla y León, que aprobaron una iniciativa del grupo exigiendo frenar el proceso liderado por el ministro Óscar Puente y en la que el PSOE votó en contra.